Смертельное ДТП с украинцами во Франции: водителю предъявили обвинение

Прокуратура Парижа предъявила обвинение одному из водителей автобуса, перевозившего украинских детей и попавшего в ДТП 13 июня, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Figaro.

Детали

Один из водителей украинского автобуса, который в пятницу, 14 июня, попал в ДТП во французском департаменте Сарт, в результате чего погибли четыре человека, официально обвинен в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений по неосторожности.

По словам прокурора Парижа Лор Бекко, автобус перевозил украинских подростков, которые находились во Франции в рамках школьной поездки.

Оба водителя были задержаны в рамках досудебного расследования, начатого прокуратурой города Ле-Ман.

Проведенные ими тесты на алкоголь и наркотики оказались отрицательными - заявил прокурор.

В субботу дело было передано на рассмотрение подразделения парижской прокуратуры, специализирующегося на расследовании коллективных катастроф.

Открыто судебное производство по фактам непредумышленного убийства и причинения телесных повреждений водителем транспортного средства. Водитель, находившийся за рулем на момент аварии, был официально обвинен по этим статьям и находится под судебным контролем.

По данным источника издания, судебный контроль предусматривает, в частности, запрет на управление моторными транспортными средствами и обязательство являться по вызову следственного судьи.

Что касается второго водителя, который не управлял автобусом во время аварии, мера пресечения в виде содержания под стражей была отменена еще в субботу вечером. Следственные действия по делу продолжаются под руководством следственного судьи.

Вечером 15 июня прокурор сообщила, что жизни пострадавших, находившихся в критическом или среднетяжелом состоянии, пока ничего не угрожает.

Напомним

В пятницу, 13 июня во Франции произошла трагическая ДТП с участием украинского автобуса. В нем находились 46 студентов и 5 преподавателей Кицманского профессионального колледжа Подольского государственного университета. Буковинцы возвращались домой после учебного обмена с аграрным лицеем La Touche в Бретани.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагическую ДТП во Франции, в результате которой погибли четыре человека, трое среди которых - граждане Украины.