Смертельна ДТП з українцями у Франції: водію висунули обвинувачення

Прокуратура Парижа висунула звинувачення одному з водіїв автобуса, що перевозив українських дітей і потрапив у ДТП 13 червня, в якому загинули четверо людей. Про це інформує УНН з посиланням на La Figaro.

Деталі

Один із водіїв українського автобуса, який у п'ятницю, 14 червня, потрапив у ДТП у французькому департаменті Сарт, внаслідок чого загинули четверо людей, офіційно обвинувачений у ненавмисному вбивстві та заподіянні тілесних ушкоджень з необережності.

За словами прокурора Парижа Лор Бекко, автобус перевозив українських підлітків, які перебували у Франції в рамках шкільної поїздки.

Обидва водії були затримані в межах досудового розслідування, розпочатого прокуратурою міста Ле-Ман.

Проведені ними тести на алкоголь та наркотики виявилися негативними - заявив прокурор.

В суботу справу було передано на розгляд підрозділу паризької прокуратури, що спеціалізується на розслідуванні колективних катастроф.

Відкрито судове провадження за фактами ненавмисного вбивства та спричинення тілесних ушкоджень водієм транспортного засобу. Водій, який перебував за кермом на момент аварії, був офіційно обвинувачений за цими статтями і перебуває під судовим контролем.

За даними джерела видання, судовий контроль передбачає, зокрема, заборону на керування моторними транспортними засобами і зобов'язання з’являтися за викликом слідчого судді.

Щодо другого водія, який не керував автобусом під час аварії, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою було скасовано ще в суботу ввечері. Слідчі дії у справі тривають під керівництвом слідчого судді.

Ввечері 15 червня прокурорка повідомила, що життю потерпілих, які перебували у критичному або середньотяжкому стані, наразі нічого не загрожує.

Нагадаємо

У п'ятницю, 13 червня у Франції сталася трагічна ДТП за участю українського автобуса. У ньому перебували 46 студентів та 5 викладачів Кіцманського фахового коледжу Подільського державного університету. Буковинці поверталися додому після навчального обміну з аграрним ліцеєм La Touche у Бретані.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагічну ДТП у Франції, внаслідок якої загинули четверо людей, троє серед яких - громадяни України.