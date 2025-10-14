Администрация Трампа выделяет $500 млн на борьбу с дронами перед Чемпионатом мира по футболу 2026 года – Politico

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Эксклюзив
09:28 • 3834 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 8404 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 10304 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
08:01 • 10343 просмотра
Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ
Эксклюзив
07:39 • 13551 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 14216 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 15874 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
14 октября, 02:03 • 17574 просмотра
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 27288 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 34952 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
75%
751мм
Популярные новости
Microsoft прекращает поддержку Windows 10: что ждет 1,4 миллиарда пользователей14 октября, 00:59 • 25460 просмотра
ХАМАС освободил украинца Максима Харкина после 738 дней плена14 октября, 01:31 • 10705 просмотра
Прекращение огня в Украине даст возможность войскам РФ быстро передислоцироваться к восточной границе НАТО - ISW14 октября, 02:36 • 8656 просмотра
Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки14 октября, 04:29 • 24841 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен07:09 • 14555 просмотра
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 48498 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 48492 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 56126 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 52573 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 56906 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Кайя Каллас
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сектор Газа
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 23435 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 28147 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 29764 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 29505 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 56981 просмотра
Актуальное
Золото
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-22 Raptor
Financial Times
Time (журнал)

Администрация Трампа выделяет $500 млн на борьбу с дронами перед Чемпионатом мира по футболу 2026 года – Politico

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

Белый дом Трампа запускает программу стоимостью $500 млн для противодействия дронам, чтобы обеспечить безопасность во время Чемпионата мира по футболу 2026 года, 250-летия независимости США и Олимпийских игр 2028 года. Эти средства предназначены для поддержки местных органов власти в создании стратегий защиты от беспилотников.

Администрация Трампа выделяет $500 млн на борьбу с дронами перед Чемпионатом мира по футболу 2026 года – Politico

Белый дом Дональда Трампа запускает масштабную программу по разработке и внедрению технологий противодействия дронам стоимостью 500 миллионов долларов. Инициатива направлена на укрепление безопасности во время Чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, а также во время юбилейных празднований 250-летия независимости США и Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Детали

По словам директора Рабочей группы Белого дома по вопросам Чемпионата мира Эндрю Джулиани, администрация выделяет эти средства для поддержки местных и государственных органов власти в создании стратегий защиты от беспилотников, которые могут угрожать безопасности стадионов и массовых собраний.

Все – от губернаторов до главных офицеров безопасности стадионов – говорят, что это именно то, что им нужно для защиты мест проведения (Чемпионата мира – ред.) 

– подчеркнул Джулиани в интервью Politico.

Новая программа будет финансироваться через Министерство внутренней безопасности США, в соответствии с законом "Единый большой прекрасный закон", принятым в июле. Ее реализация станет ключевым элементом усилий Белого дома, направленных на защиту воздушного пространства над 104 матчами, которые состоятся в американских городах-хозяевах турнира.

Недорогая, но эффективная защита от дронов: военным США предложат новейшую систему Vampire от L3Harris13.10.25, 14:26 • 2240 просмотров

Предполагается, что городские полицейские управления смогут выявлять дроны, нарушающие запретную зону, и нейтрализовать их с помощью технологий глушения или принудительного возвращения к точке запуска.

Дроны – это революционная технология. Они имеют удивительный потенциал как для добра, так и для зла. Мы усилим соблюдение действующих законов, чтобы сдержать два типа людей: злодеев и идиотов — невежд и нерадивых

– заявил Себ Горка, старший директор Совета национальной безопасности по вопросам борьбы с терроризмом. 

Однако инициатива уже вызвала дебаты в Конгрессе: сегодня только федеральные агентства имеют полномочия перехватывать или обезвреживать беспилотники, тогда как предложения предоставить такие возможности местной полиции пока заблокированы. В Белом доме рассматривают сценарий, при котором Министерство юстиции временно уполномочит местные органы действовать в случае чрезвычайных ситуаций.

ЕС нужны антидроновые системы и финансирование, чтобы двигаться дальше - Каллас13.10.25, 13:14 • 4692 просмотра

Во время подготовки к турниру США, Канада и Мексика уже провели первую трехстороннюю встречу в Мехико, посвященную координации борьбы с беспилотниками. Джулиани подтвердил, что страны обмениваются "лучшими практиками" и нарабатывают общие стандарты безопасности для всех трех хозяев события.

Через девять месяцев начнутся игры Чемпионата мира, и это нельзя откладывать. Поэтому давайте приобретем необходимое оборудование, чтобы обеспечить максимальную безопасность 

– призвал Джулиани.

Руководитель службы безопасности ФИФА Г. Б. Джонс в Конгрессе также подчеркнул, что государственные и местные службы должны быть оснащены "ресурсами и правовой базой, необходимыми для уменьшения угроз от дронов".

В целом программа является частью более широкой инициативы администрации Трампа, объединяющей вопросы национальной безопасности и индустриального развития США. В июне президент подписал ряд исполнительных указов, которые стимулируют инновации в сфере отечественных дронов и усиливают контроль над воздушным пространством страны.

Напомним

В сентябре Трамп заявил, что не исключает объявления некоторых городов "опасными" для проведения футбольного Чемпионата Мира 2026 года. Однако в ФИФА не согласились с такими утверждениями и не намерены переносить матчи в другие города. 

Чемпионат мира по футболу 2026 пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года. FIFA представила официальных талисманов ЧМ, Ими стали лось Мейпл, ягуар Заю и белоголовый орлан Клач, которые символизируют страны-хозяйки турнира. 

Степан Гафтко

СпортПолитикаНовости Мира
Министерство внутренней безопасности США
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Мехико
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Соединённые Штаты