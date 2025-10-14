Администрация Трампа выделяет $500 млн на борьбу с дронами перед Чемпионатом мира по футболу 2026 года – Politico

Белый дом Дональда Трампа запускает масштабную программу по разработке и внедрению технологий противодействия дронам стоимостью 500 миллионов долларов. Инициатива направлена на укрепление безопасности во время Чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, а также во время юбилейных празднований 250-летия независимости США и Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Детали

По словам директора Рабочей группы Белого дома по вопросам Чемпионата мира Эндрю Джулиани, администрация выделяет эти средства для поддержки местных и государственных органов власти в создании стратегий защиты от беспилотников, которые могут угрожать безопасности стадионов и массовых собраний.

Все – от губернаторов до главных офицеров безопасности стадионов – говорят, что это именно то, что им нужно для защиты мест проведения (Чемпионата мира – ред.) – подчеркнул Джулиани в интервью Politico.

Новая программа будет финансироваться через Министерство внутренней безопасности США, в соответствии с законом "Единый большой прекрасный закон", принятым в июле. Ее реализация станет ключевым элементом усилий Белого дома, направленных на защиту воздушного пространства над 104 матчами, которые состоятся в американских городах-хозяевах турнира.

Предполагается, что городские полицейские управления смогут выявлять дроны, нарушающие запретную зону, и нейтрализовать их с помощью технологий глушения или принудительного возвращения к точке запуска.

Дроны – это революционная технология. Они имеют удивительный потенциал как для добра, так и для зла. Мы усилим соблюдение действующих законов, чтобы сдержать два типа людей: злодеев и идиотов — невежд и нерадивых – заявил Себ Горка, старший директор Совета национальной безопасности по вопросам борьбы с терроризмом.

Однако инициатива уже вызвала дебаты в Конгрессе: сегодня только федеральные агентства имеют полномочия перехватывать или обезвреживать беспилотники, тогда как предложения предоставить такие возможности местной полиции пока заблокированы. В Белом доме рассматривают сценарий, при котором Министерство юстиции временно уполномочит местные органы действовать в случае чрезвычайных ситуаций.

Во время подготовки к турниру США, Канада и Мексика уже провели первую трехстороннюю встречу в Мехико, посвященную координации борьбы с беспилотниками. Джулиани подтвердил, что страны обмениваются "лучшими практиками" и нарабатывают общие стандарты безопасности для всех трех хозяев события.

Через девять месяцев начнутся игры Чемпионата мира, и это нельзя откладывать. Поэтому давайте приобретем необходимое оборудование, чтобы обеспечить максимальную безопасность – призвал Джулиани.

Руководитель службы безопасности ФИФА Г. Б. Джонс в Конгрессе также подчеркнул, что государственные и местные службы должны быть оснащены "ресурсами и правовой базой, необходимыми для уменьшения угроз от дронов".

В целом программа является частью более широкой инициативы администрации Трампа, объединяющей вопросы национальной безопасности и индустриального развития США. В июне президент подписал ряд исполнительных указов, которые стимулируют инновации в сфере отечественных дронов и усиливают контроль над воздушным пространством страны.

Напомним

В сентябре Трамп заявил, что не исключает объявления некоторых городов "опасными" для проведения футбольного Чемпионата Мира 2026 года. Однако в ФИФА не согласились с такими утверждениями и не намерены переносить матчи в другие города.

Чемпионат мира по футболу 2026 пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года. FIFA представила официальных талисманов ЧМ, Ими стали лось Мейпл, ягуар Заю и белоголовый орлан Клач, которые символизируют страны-хозяйки турнира.