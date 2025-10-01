$41.140.18
У ФІФА відкидають заяви Трампа про можливе перенесення матчів ЧС по футболу 2026

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 720 перегляди

ФІФА нагадала Дональду Трампу, що рішення про перенесення матчів ЧС-2026 прийматиме саме вона. Віце-президент ФІФА Віктор Монтальяні наголосив, що футбол важливіший за будь-яких світових лідерів.

У ФІФА відкидають заяви Трампа про можливе перенесення матчів ЧС по футболу 2026

Рішення про перенесення матчів з міст, що приймають Чемпіонат світу з футболу 2026 року, прийматиме ФІФА, нагадали в середу президенту США Дональду Трампу, передає УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що не виклчає оголошення деяких міст "небезпечними" для проведення футбольного Чемпіонату Світу 2026 року. Тобто, слід розуміти, що детальний план проведення чемпіонату, затверджений заздалегідь, і узгоджені арени поблизу Нью-Йорка, Лос-Анджелеса та Сан-Франциско, можуть опинитися у спектрі рішень Білого дому. 

Довідково

Президент США в Овальному кабінеті заявляв наступне:

Якщо я вважатиму, що це небезпечно, ми його перенесемо

- сказав Трамп.

Він також говорив, що "будь-яке місто, яке "буде хоч трохи небезпечним для Чемпіонату світу з футболу", "ми трохи перенесемо".

 Але я сподіваюся, що цього не станеться

- додав очільник Білого дому. 

Під час нещодавньої конференції в Лондоні Віктор Монтальяні, віце-президент ФІФА відповів на заяви Дональда Трампа.  

З усією повагою до нинішніх світових лідерів, футбол важливіший за них, і футбол переживе їхні режими, уряди та гасла. .. У цьому і полягає краса нашої гри: вона важливіша за будь-яку окрему особу і важливіша за будь-яку країну

- зазначив Монтальяні. 

Це турнір, організований ФІФА, який підпорядковується її правилам, і тому ми будемо тими, хто прийматиме ці рішення, а не Трамп. ..За всієї поваги до нинішніх світових лідерів, футбол важливіший за них і переживе їхні уряди та їхні гасла

 – сказав чиновник, який також є президентом КОНКАКАФ.

Нагадаємо

Всесвітня профспілка гравців FIFPRO звернулася до FIFA щодо напруженого міжнародного календаря та можливої екстремальної спеки на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Організація наголошує на необхідності перегляду розкладу.

Ігор Тележніков

