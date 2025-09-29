$41.480.01
48.410.31
Ексклюзив
14:44 • 21929 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
13:55 • 25487 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 33129 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 37596 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 22647 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 22762 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 15110 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 29614 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 49158 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70477 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
FIFPRO попереджає FIFA про загрози здоров'ю футболістів: спека та мінімальний періоду відпочинку

Київ • УНН

 • 852 перегляди

Всесвітня профспілка гравців FIFPRO звернулася до FIFA щодо напруженого міжнародного календаря та можливої екстремальної спеки на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Організація наголошує на необхідності перегляду розкладу.

FIFPRO попереджає FIFA про загрози здоров'ю футболістів: спека та мінімальний періоду відпочинку

Всесвітня профспілка гравців FIFPRO попередила FIFA про напружений міжнародний календар, від якого страждають футболісти. А також в організації звернули увагу на екстремальну спеку, яку слід очікувати на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року в США, Канаді та Мексиці. 

Передає УНН із посиланням на Іndependent, DW та Ran.

Деталі

Міжнародна профспілка футболістів сформувала звернення, в якому вказала на низку загроз для професійних гравців, учасників клубних змагань, та у контексті світової першості, яка має відбутися у 2026 році у США, Канаді та Мексиці.

Висвітлено про надмірні вимоги до гравців. Наголошується про недостатній час на відновлення. Крім того є питання у контексті глобального потепління.

Розклад Чемпіонату світу, що має відбуватися з 11 червня по 19 липня 2026 року, а також вибір міст, як вказано у зверненні "можливо, потребують перегляду, щоб краще захистити здоров'я гравців". Крім того, є необхідність забезпечення благополуччя вболівальників.

Зазначимо, що FIFPRO веде судову справу проти FIFA. До напружених відносин організацій призвела, яка пише The Independent - відсутність консультацій щодо міжнародного календаря. Якщо вже відомо, що FIFA встановила 21-денну перерву між сезонами, то у FIFPRO вказують що багато команд, включаючи сім з тих, що були проаналізовані для нещодавнього Клубного чемпіонату світу, "не дотримувалися цього мінімального періоду відпочинку".

У звіті FIFPRO наголошуються про висновки медичних експертів:

Правила змагань повинні включати щонайменше чотири тижні між сезонами, щонайменше два дні між виступами, щоб забезпечити належне відновлення

- ідеться у звіті

"У вас є гравці, які грають велику кількість ігор, а потім менше, ніж рекомендовано, днів міжсезоння та передсезонних днів, а потім знову велика кількість ігор. Цикл повторюється. .. Це призводить до травм у гіршому випадку, а в кращому – до зниження продуктивності" - розповідає консультант FIFPRO доктор Даррен Берджесс.

Однією з інших головних проблем у звіті було названо спеку. І це важливо, якщо дивитися вперед, в рамках підготовки до Чемпіонату світу-2026.

Наводиться приклад рішення менеджерів "Боруссії Дортмунд". Клуб змусив своїх запасних гравців сидіти в приміщенні, оскільки температура на вулиці була занадто високою.

Наразі з організаторами ЧС-2026 ведуться неформальні переговори про використання стадіонів з конд, але "нічого конкретного" поки не оголошується.

Нагадаємо

У грудні 2024 року Едоардо Бове, футболіст "Фіорентини" вийшов з реанімації, після виявлення підозр на міокардит. Бове одужав, використовує дефібрилятор, але суворі італійські правила щодо проблем із серцем заважають гравцю продовжувати кар'єру в Серії А. Втім він міг би грати за межами Італії.

Ігор Тележніков

СпортНовини Світу
Мексика
Канада
Сполучені Штати Америки