FIFPRO предупреждает FIFA об угрозах здоровью футболистов: жара и минимальный период отдыха

Всемирный профсоюз игроков FIFPRO предупредил FIFA о напряженном международном календаре, от которого страдают футболисты. А также в организации обратили внимание на экстремальную жару, которую следует ожидать на Чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Передает УНН со ссылкой на Independent, DW и Ran.

Подробности

Международный профсоюз футболистов сформировал обращение, в котором указал на ряд угроз для профессиональных игроков, участников клубных соревнований, и в контексте мирового первенства, которое должно состояться в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

Освещены чрезмерные требования к игрокам. Отмечается недостаточное время на восстановление. Кроме того, есть вопросы в контексте глобального потепления.

Расписание Чемпионата мира, который должен проходить с 11 июня по 19 июля 2026 года, а также выбор городов, как указано в обращении, "возможно, нуждаются в пересмотре, чтобы лучше защитить здоровье игроков". Кроме того, есть необходимость обеспечения благополучия болельщиков.

Отметим, что FIFPRO ведет судебное дело против FIFA. К напряженным отношениям организаций привела, как пишет The Independent, отсутствие консультаций относительно международного календаря. Если уже известно, что FIFA установила 21-дневный перерыв между сезонами, то в FIFPRO указывают, что многие команды, включая семь из тех, что были проанализированы для недавнего Клубного чемпионата мира, "не соблюдали этот минимальный период отдыха".

В отчете FIFPRO подчеркиваются выводы медицинских экспертов:

Правила соревнований должны включать как минимум четыре недели между сезонами, как минимум два дня между выступлениями, чтобы обеспечить надлежащее восстановление - говорится в отчете

"У вас есть игроки, которые играют большое количество игр, а затем меньше, чем рекомендовано, дней межсезонья и предсезонных дней, а затем снова большое количество игр. Цикл повторяется. .. Это приводит к травмам в худшем случае, а в лучшем – к снижению производительности" - рассказывает консультант FIFPRO доктор Даррен Берджесс.

Одной из других главных проблем в отчете была названа жара. И это важно, если смотреть вперед, в рамках подготовки к Чемпионату мира-2026.

Приводится пример решения менеджеров "Боруссии Дортмунд". Клуб заставил своих запасных игроков сидеть в помещении, поскольку температура на улице была слишком высокой.

Сейчас с организаторами ЧМ-2026 ведутся неформальные переговоры об использовании стадионов с кондиционерами, но "ничего конкретного" пока не объявляется.

Напомним

