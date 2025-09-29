$41.480.01
Эксклюзив
14:44 • 21166 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
13:55 • 24542 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 32416 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 36908 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 22308 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 22623 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 14993 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 29531 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 49125 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70441 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

FIFPRO предупреждает FIFA об угрозах здоровью футболистов: жара и минимальный период отдыха

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Всемирный профсоюз игроков FIFPRO обратился к FIFA по поводу напряженного международного календаря и возможной экстремальной жары на Чемпионате мира по футболу 2026 года. Организация настаивает на необходимости пересмотра расписания.

FIFPRO предупреждает FIFA об угрозах здоровью футболистов: жара и минимальный период отдыха

Всемирный профсоюз игроков FIFPRO предупредил FIFA о напряженном международном календаре, от которого страдают футболисты. А также в организации обратили внимание на экстремальную жару, которую следует ожидать на Чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Передает УНН со ссылкой на Independent, DW и Ran.

Подробности

Международный профсоюз футболистов сформировал обращение, в котором указал на ряд угроз для профессиональных игроков, участников клубных соревнований, и в контексте мирового первенства, которое должно состояться в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

Освещены чрезмерные требования к игрокам. Отмечается недостаточное время на восстановление. Кроме того, есть вопросы в контексте глобального потепления.

Расписание Чемпионата мира, который должен проходить с 11 июня по 19 июля 2026 года, а также выбор городов, как указано в обращении, "возможно, нуждаются в пересмотре, чтобы лучше защитить здоровье игроков". Кроме того, есть необходимость обеспечения благополучия болельщиков.

Отметим, что FIFPRO ведет судебное дело против FIFA. К напряженным отношениям организаций привела, как пишет The Independent, отсутствие консультаций относительно международного календаря. Если уже известно, что FIFA установила 21-дневный перерыв между сезонами, то в FIFPRO указывают, что многие команды, включая семь из тех, что были проанализированы для недавнего Клубного чемпионата мира, "не соблюдали этот минимальный период отдыха".

В отчете FIFPRO подчеркиваются выводы медицинских экспертов:

Правила соревнований должны включать как минимум четыре недели между сезонами, как минимум два дня между выступлениями, чтобы обеспечить надлежащее восстановление

- говорится в отчете

"У вас есть игроки, которые играют большое количество игр, а затем меньше, чем рекомендовано, дней межсезонья и предсезонных дней, а затем снова большое количество игр. Цикл повторяется. .. Это приводит к травмам в худшем случае, а в лучшем – к снижению производительности" - рассказывает консультант FIFPRO доктор Даррен Берджесс.

Одной из других главных проблем в отчете была названа жара. И это важно, если смотреть вперед, в рамках подготовки к Чемпионату мира-2026.

Приводится пример решения менеджеров "Боруссии Дортмунд". Клуб заставил своих запасных игроков сидеть в помещении, поскольку температура на улице была слишком высокой.

Сейчас с организаторами ЧМ-2026 ведутся неформальные переговоры об использовании стадионов с кондиционерами, но "ничего конкретного" пока не объявляется.

Напомним

В декабре 2024 года Эдоардо Бове, футболист "Фиорентины" вышел из реанимации, после обнаружения подозрений на миокардит. Бове выздоровел, использует дефибриллятор, но строгие итальянские правила относительно проблем с сердцем мешают игроку продолжать карьеру в Серии А. Впрочем, он мог бы играть за пределами Италии.

Игорь Тележников

