В ФИФА отвергают заявления Трампа о возможном переносе матчей ЧМ по футболу 2026

Решение о переносе матчей из городов, принимающих Чемпионат мира по футболу 2026 года, будет принимать ФИФА, напомнили в среду президенту США Дональду Трампу, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает объявления некоторых городов "опасными" для проведения футбольного Чемпионата Мира 2026 года. То есть, следует понимать, что детальный план проведения чемпионата, утвержденный заранее, и согласованные арены вблизи Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, могут оказаться в спектре решений Белого дома.

Президент США в Овальном кабинете заявлял следующее:

Если я посчитаю, что это опасно, мы его перенесем

Он также говорил, что "любой город, который "будет хоть немного опасным для Чемпионата мира по футболу", "мы немного перенесем".

Но я надеюсь, что этого не произойдет

Во время недавней конференции в Лондоне Виктор Монтальяни, вице-президент ФИФА, ответил на заявления Дональда Трампа.

При всем уважении к нынешним мировым лидерам, футбол важнее их, и футбол переживет их режимы, правительства и лозунги. .. В этом и заключается красота нашей игры: она важнее любого отдельного человека и важнее любой страны

Это турнир, организованный ФИФА, который подчиняется ее правилам, и поэтому мы будем теми, кто будет принимать эти решения, а не Трамп. ..При всем уважении к нынешним мировым лидерам, футбол важнее их и переживет их правительства и их лозунги