Адміністрація Трампа виділяє $500 млн на боротьбу з дронами перед Чемпіонатом світу з футболу 2026 року – Politico
Київ • УНН
Білий дім Трампа запускає програму вартістю $500 млн для протидії дронам, щоб забезпечити безпеку під час Чемпіонату світу з футболу 2026 року, 250-річчя незалежності США та Олімпійських ігор 2028 року. Ці кошти призначені для підтримки місцевих органів влади у створенні стратегій захисту від безпілотників.
Білий дім Дональда Трампа запускає масштабну програму з розробки й впровадження технологій протидії дронам вартістю 500 мільйонів доларів. Ініціатива спрямована на зміцнення безпеки під час Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який пройде у США, Канаді та Мексиці, а також під час ювілейних святкувань 250-річчя незалежності США та Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі 2028 року. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.
Деталі
За словами директора Робочої групи Білого дому з питань Чемпіонату світу Ендрю Джуліані, адміністрація виділяє ці кошти для підтримки місцевих і державних органів влади у створенні стратегій захисту від безпілотників, що можуть загрожувати безпеці стадіонів і масових зібрань.
Усі – від губернаторів до головних офіцерів безпеки стадіонів – кажуть, що це саме те, що їм потрібно для захисту місць проведення (Чемпіонату світу – рнд.)
Нову програму фінансуватимуть через Міністерство внутрішньої безпеки США, відповідно до закону "Єдиний великий прекрасний закон", ухваленого в липні. Її реалізація стане ключовим елементом зусиль Білого дому, спрямованих на захист повітряного простору над 104 матчами, що відбудуться в американських містах-господарях турніру.
Передбачається, що міські поліцейські управління зможуть виявляти дрони, які порушують заборонену зону, та нейтралізувати їх за допомогою технологій глушіння або примусового повернення до точки запуску.
Дрони – це революційна технологія. Вони мають дивовижний потенціал як для добра, так і для зла. Ми посилимо дотримання чинних законів, щоб стримати два типи людей: лиходіїв та ідіотів — невігласів і недбайливих
Проте ініціатива вже спричинила дебати у Конгресі: сьогодні лише федеральні агентства мають повноваження перехоплювати чи знешкоджувати безпілотники, тоді як пропозиції надати такі можливості місцевій поліції поки заблоковані. У Білому домі розглядають сценарій, за яким Міністерство юстиції тимчасово уповноважить місцеві органи діяти в разі надзвичайних ситуацій.
Під час підготовки до турніру США, Канада та Мексика вже провели першу тристоронню зустріч у Мехіко, присвячену координації боротьби з безпілотниками. Джуліані підтвердив, що країни обмінюються "найкращими практиками" та напрацьовують спільні стандарти безпеки для всіх трьох господарів події.
Через дев’ять місяців розпочнуться ігри Чемпіонату світу, і це не можна відкладати. Тож давайте придбаємо необхідне обладнання, щоб забезпечити максимальну безпеку
Керівник служби безпеки ФІФА Г. Б. Джонс у Конгресі також наголосив, що державні та місцеві служби повинні бути оснащені "ресурсами й правовою базою, необхідними для зменшення загроз від дронів".
Загалом програма є частиною ширшої ініціативи адміністрації Трампа, що поєднує питання національної безпеки та індустріального розвитку США. У червні президент підписав низку виконавчих указів, які стимулюють інновації у сфері вітчизняних дронів і посилюють контроль над повітряним простором країни.
Нагадаємо
У вересні Трамп заявив, що не виключає оголошення деяких міст "небезпечними" для проведення футбольного Чемпіонату Світу 2026 року. Проте у ФІФА не погодились із такими твердженнями та не мають наміру переносити матчі в інші міста.
Чемпіонат світу з футболу 2026 пройде у Канаді, Мексиці та США з 11 червня по 19 липня 2026 року. FIFA представила офіційних талісманів ЧС, Ними стали лось Мейпл, ягуар Заю та білоголовий орлан Клач, які символізують країни-господарки турніру.