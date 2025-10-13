Військовим США запропонують новітню систему боротьби з дронами: систему боротьби з дронами VAMPIRE вже оновлено
Київ • УНН
Оновлена система боротьби з дронами Vampire від L3Harris Technologies тепер може глушити ворожі системи та запускати високоточну зброю. Ця автономна платформа, що вже успішно знищила сотні безпілотників, забезпечує передові можливості розвідки та ударів по БпЛА.
Деталі
Американська L3Harris Technologies оголосила про якісне розширення систему боротьби з БпЛА, що має забезпечити нову ефективну реакцію на повітряні загрози.
Іде мова про автономну платформу, яка забезпечує передові можливості розвідки та високоточних ударів по безпілотниках та дистанційно пілотованих літальних апаратах. Представлено розширену конфігурацію, що має у складі спеціалізовані варіанти для наземних, морських, повітряних та радіоелектронних операцій.
Обіцяють, що розробка покращить здатність протидіяти малим безпілотним системам, і буде корисна для Військового міністерства США та союзних військ.
Довідково
Автономна розвідувальна та ударна платформа високої точності, згідно з офіційною інформацією "підтримує європейські бойові операції з 2023 року", причому вже "успішно знищила сотні безпілотників".
Покращення можливостей розробки L3Harris має на увазі такі аспекти, як:
- оновлена система тепер включає датчики на базі штучного інтелекту;
- високоточна зброя;
- засоби радіоелектронного глушіння.
У поясненні щодо функцій новинки перелічуються такі якості:
- Система розвідки, спостереження та рекогносцювання (ISR) та боротьби з безпілотними озброєннями, розроблена для розгортання практично на будь-якій платформі, транспортному засобі чи судні.
- Оновлена Vampire чудово підходить для боротьби з малими безпілотними повітряними системами (C-sUAS), забезпечуючи можливості високоточних ударів завдяки налаштовуваним датчикам та зброї, а також значно знижуючи співвідношення ціни та якості та загальну вартість володіння.
- Розширене сімейство систем Vampire тепер включає спеціалізовані варіанти. Наприклад, система під назвою Vampire Stalker XR має більший склад зброї та боєприпаси збільшеної дальності, а модернізована система наземних транспортних засобів має більший склад зброї та боєприпаси збільшеної дальності.
- Нові версії також включають Vampire Black Wake, морську систему, яка знижує вартість боротьби з малими дронів або швидкісними плавзасобами та може використовуватися на борту суден з екіпажем або без екіпажу.
- Ще один варіант - Vampire Dead Wing, система боротьби з безпілотними повітряними суднами, яка розгортається з літака під час польоту.
Отже, вищевказаний набір імовірно може бути дуже дієвим у питаннях підвищення швидкості та точності виявлення та усунення безпілотних загроз.
Коментар
Ось про що каже Джон Рамбо, президент Інтегрованих місійних систем L3Harris.
Користувачі Vampire успішно збили сотні ворожих дронів. Порівняно з традиційними ракетними системами, Vampire значно знижує вартість одного ефекту для захисту від атак дронів