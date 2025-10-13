Військовим США запропонують новітню систему боротьби з дронами: систему боротьби з дронами VAMPIRE вже оновлено

$41.600.10
48.110.10
uk
11:24 • 898 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 2090 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
09:37 • 13135 перегляди
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
10:34 • 7308 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати
10:25 • 15519 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 16513 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив
08:59 • 23248 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
07:59 • 15259 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Ексклюзив
07:50 • 28984 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11 • 17427 перегляди
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
5.3м/с
61%
750мм
Популярнi новини
Трамп став одним з найбільших приватних власників біткоїнів у США - Forbes13 жовтня, 01:52 • 32649 перегляди
Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України - ISW13 жовтня, 02:25 • 23557 перегляди
Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам13 жовтня, 04:14 • 26686 перегляди
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo13 жовтня, 05:19 • 40373 перегляди
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі08:38 • 12061 перегляди
Публікації
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво10:25 • 15514 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм10:13 • 16509 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
08:59 • 23244 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Ексклюзив
07:50 • 28983 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 73760 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Беньямін Нетаньягу
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Донецька область
Харків
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 37403 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 69154 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 72359 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 73364 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 139441 перегляди
Актуальне
Х-101
Лікарські засоби
Facebook
Financial Times
The Guardian

Військовим США запропонують новітню систему боротьби з дронами: систему боротьби з дронами VAMPIRE вже оновлено

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Оновлена система боротьби з дронами Vampire від L3Harris Technologies тепер може глушити ворожі системи та запускати високоточну зброю. Ця автономна платформа, що вже успішно знищила сотні безпілотників, забезпечує передові можливості розвідки та ударів по БпЛА.

Військовим США запропонують новітню систему боротьби з дронами: систему боротьби з дронами VAMPIRE вже оновлено

Система боротьби з дронами Vampire наразі оновлена. Тепер, завдяки новим розробкам L3Harris Technologies, з'явилась здатність глушити ворожі системи, а також запускати високоточну зброю. Передає УНН

Деталі

Американська L3Harris Technologies оголосила про якісне розширення систему боротьби з БпЛА, що має забезпечити нову ефективну реакцію на повітряні загрози.

Іде мова про автономну платформу, яка забезпечує передові можливості розвідки та високоточних ударів по безпілотниках та дистанційно пілотованих літальних апаратах. Представлено розширену конфігурацію, що має у складі спеціалізовані варіанти для наземних, морських, повітряних та радіоелектронних операцій.

Обіцяють, що розробка покращить здатність протидіяти малим безпілотним системам, і буде корисна для Військового міністерства США та союзних військ.

Довідково

Автономна розвідувальна та ударна платформа високої точності, згідно з офіційною інформацією "підтримує європейські бойові операції з 2023 року", причому вже "успішно знищила сотні безпілотників".

Покращення можливостей розробки L3Harris має на увазі такі аспекти, як:

  • оновлена ​​система тепер включає датчики на базі штучного інтелекту;
    • високоточна зброя;
      • засоби радіоелектронного глушіння.

        У поясненні щодо функцій новинки перелічуються такі якості:

        1. Система розвідки, спостереження та рекогносцювання (ISR) та боротьби з безпілотними озброєннями, розроблена для розгортання практично на будь-якій платформі, транспортному засобі чи судні.
          1. Оновлена Vampire чудово підходить для боротьби з малими безпілотними повітряними системами (C-sUAS), забезпечуючи можливості високоточних ударів завдяки налаштовуваним датчикам та зброї, а також значно знижуючи співвідношення ціни та якості та загальну вартість володіння.
            1. Розширене сімейство систем Vampire тепер включає спеціалізовані варіанти. Наприклад, система під назвою Vampire Stalker XR має більший склад зброї та боєприпаси збільшеної дальності, а модернізована система наземних транспортних засобів має більший склад зброї та боєприпаси збільшеної дальності.
              1. Нові версії також включають Vampire Black Wake, морську систему, яка знижує вартість боротьби з малими дронів або швидкісними плавзасобами та може використовуватися на борту суден з екіпажем або без екіпажу.
                1. Ще один варіант - Vampire Dead Wing, система боротьби з безпілотними повітряними суднами, яка розгортається з літака під час польоту.

                  Отже, вищевказаний набір імовірно може бути дуже дієвим у питаннях підвищення швидкості та точності виявлення та усунення безпілотних загроз.

                  Коментар

                  Ось про що каже Джон Рамбо, президент Інтегрованих місійних систем L3Harris.

                  Користувачі Vampire успішно збили сотні ворожих дронів. Порівняно з традиційними ракетними системами, Vampire значно знижує вартість одного ефекту для захисту від атак дронів

                  - характеризує оновлення Vampire представник L3Harris

                  Нагадаємо

                  Ігор Тележніков

                  Технології
                  Сполучені Штати Америки