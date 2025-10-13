Недорогая, но эффективная защита от дронов: военным США предложат новейшую систему Vampire от L3Harris
Обновленная система борьбы с дронами Vampire от L3Harris Technologies теперь может глушить вражеские системы и запускать высокоточное оружие. Эта автономная платформа, уже успешно уничтожившая сотни беспилотников, обеспечивает передовые возможности разведки и ударов по БПЛА.
Система борьбы с дронами Vampire в настоящее время обновлена. Теперь, благодаря новым разработкам L3Harris Technologies, появилась способность глушить вражеские системы, а также запускать высокоточное оружие. Передает УНН со ссылкой на dpa и Interesting Engineering.
Детали
Американская L3Harris Technologies объявила о качественном расширении системы борьбы с БпЛА, что должно обеспечить новую эффективную реакцию на воздушные угрозы.
Речь идет об автономной платформе, которая обеспечивает передовые возможности разведки и высокоточных ударов по беспилотникам и дистанционно пилотируемым летательным аппаратам. Представлена расширенная конфигурация, имеющая в составе специализированные варианты для наземных, морских, воздушных и радиоэлектронных операций.
Обещают, что разработка улучшит способность противодействовать малым беспилотным системам и будет полезна для Военного министерства США и союзных войск.
Справка
Автономная разведывательная и ударная платформа высокой точности, согласно официальной информации, "поддерживает европейские боевые операции с 2023 года", причем уже "успешно уничтожила сотни беспилотников".
Улучшение возможностей разработки L3Harris подразумевает такие аспекты, как:
- обновленная система теперь включает датчики на базе искусственного интеллекта;
- высокоточное оружие;
- средства радиоэлектронного глушения.
В пояснении относительно функций новинки перечисляются следующие качества:
- Система разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) и борьбы с беспилотными вооружениями, разработанная для развертывания практически на любой платформе, транспортном средстве или судне.
- Обновленная Vampire прекрасно подходит для борьбы с малыми беспилотными воздушными системами (C-sUAS), обеспечивая возможности высокоточных ударов благодаря настраиваемым датчикам и оружию, а также значительно снижая соотношение цены и качества и общую стоимость владения.
- Расширенное семейство систем Vampire теперь включает специализированные варианты. Например, система под названием Vampire Stalker XR имеет больший состав оружия и боеприпасы увеличенной дальности, а модернизированная система наземных транспортных средств имеет больший состав оружия и боеприпасы увеличенной дальности.
- Новые версии также включают Vampire Black Wake, морскую систему, которая снижает стоимость борьбы с малыми дронами или скоростными плавсредствами и может использоваться на борту судов с экипажем или без экипажа.
- Еще один вариант — Vampire Dead Wing, система борьбы с беспилотными воздушными судами, которая развертывается с самолета во время полета.
Следовательно, вышеуказанный набор, вероятно, может быть очень действенным в вопросах повышения скорости и точности обнаружения и устранения беспилотных угроз.
Комментарий
Вот о чем говорит Джон Рэмбо, президент Интегрированных миссионных систем L3Harris.
Пользователи Vampire успешно сбили сотни вражеских дронов. По сравнению с традиционными ракетными системами, Vampire значительно снижает стоимость одного эффекта для защиты от атак дронов
Напомним
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз получил от украинцев презентацию о защите от дронов и антидроновых системах, которые нуждаются в финансировании для внедрения.
