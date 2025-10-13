Недорогая, но эффективная защита от дронов: военным США предложат новейшую систему Vampire от L3Harris

$41.600.10
48.110.10
ukenru
12:44 • 850 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 2284 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 4264 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 6436 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 10739 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 16718 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 21852 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 21394 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59 • 27341 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 15653 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4м/с
72%
750мм
Популярные новости
лукашенко заявил о возможном исчезновении Украины как государства13 октября, 02:58 • 9640 просмотра
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам13 октября, 04:14 • 30569 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo13 октября, 05:19 • 44470 просмотра
"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе08:38 • 15997 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты10:34 • 12642 просмотра
публикации
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны12:28 • 4264 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство10:25 • 21852 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм10:13 • 21394 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59 • 27341 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Эксклюзив
07:50 • 32196 просмотра
Актуальные люди
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Европа
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 39516 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 71216 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 74307 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 75217 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 141289 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Х-101
Лекарственные средства
Facebook

Недорогая, но эффективная защита от дронов: военным США предложат новейшую систему Vampire от L3Harris

Киев • УНН

 • 1112 просмотра

Обновленная система борьбы с дронами Vampire от L3Harris Technologies теперь может глушить вражеские системы и запускать высокоточное оружие. Эта автономная платформа, уже успешно уничтожившая сотни беспилотников, обеспечивает передовые возможности разведки и ударов по БПЛА.

Недорогая, но эффективная защита от дронов: военным США предложат новейшую систему Vampire от L3Harris

Система борьбы с дронами Vampire в настоящее время обновлена. Теперь, благодаря новым разработкам L3Harris Technologies, появилась способность глушить вражеские системы, а также запускать высокоточное оружие. Передает УНН со ссылкой на dpa и Interesting Engineering.

Детали

Американская L3Harris Technologies объявила о качественном расширении системы борьбы с БпЛА, что должно обеспечить новую эффективную реакцию на воздушные угрозы.

Речь идет об автономной платформе, которая обеспечивает передовые возможности разведки и высокоточных ударов по беспилотникам и дистанционно пилотируемым летательным аппаратам. Представлена расширенная конфигурация, имеющая в составе специализированные варианты для наземных, морских, воздушных и радиоэлектронных операций.

Обещают, что разработка улучшит способность противодействовать малым беспилотным системам и будет полезна для Военного министерства США и союзных войск.

Справка

Автономная разведывательная и ударная платформа высокой точности, согласно официальной информации, "поддерживает европейские боевые операции с 2023 года", причем уже "успешно уничтожила сотни беспилотников".

Улучшение возможностей разработки L3Harris подразумевает такие аспекты, как:

  • обновленная система теперь включает датчики на базе искусственного интеллекта;
    • высокоточное оружие;
      • средства радиоэлектронного глушения.

        В пояснении относительно функций новинки перечисляются следующие качества:

        1. Система разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) и борьбы с беспилотными вооружениями, разработанная для развертывания практически на любой платформе, транспортном средстве или судне.
          1. Обновленная Vampire прекрасно подходит для борьбы с малыми беспилотными воздушными системами (C-sUAS), обеспечивая возможности высокоточных ударов благодаря настраиваемым датчикам и оружию, а также значительно снижая соотношение цены и качества и общую стоимость владения.
            1. Расширенное семейство систем Vampire теперь включает специализированные варианты. Например, система под названием Vampire Stalker XR имеет больший состав оружия и боеприпасы увеличенной дальности, а модернизированная система наземных транспортных средств имеет больший состав оружия и боеприпасы увеличенной дальности.
              1. Новые версии также включают Vampire Black Wake, морскую систему, которая снижает стоимость борьбы с малыми дронами или скоростными плавсредствами и может использоваться на борту судов с экипажем или без экипажа.
                1. Еще один вариант — Vampire Dead Wing, система борьбы с беспилотными воздушными судами, которая развертывается с самолета во время полета.

                  Следовательно, вышеуказанный набор, вероятно, может быть очень действенным в вопросах повышения скорости и точности обнаружения и устранения беспилотных угроз.

                  НАТО взвешивает ответ на гибридную войну путина: рассматривает вооружение дронов и изменение правил открытия огня по российским самолетам - FT09.10.25, 10:23 • 3091 просмотр

                  Комментарий

                  Вот о чем говорит Джон Рэмбо, президент Интегрированных миссионных систем L3Harris.

                  Пользователи Vampire успешно сбили сотни вражеских дронов. По сравнению с традиционными ракетными системами, Vampire значительно снижает стоимость одного эффекта для защиты от атак дронов

                  - характеризует обновление Vampire представитель L3Harris

                  Напомним

                  Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз получил от украинцев презентацию о защите от дронов и антидроновых системах, которые нуждаются в финансировании для внедрения.

                  Часть нашей новой реальности: министр юстиции Дании сравнил гибридные дроновые атаки с терактами 11 сентября29.09.25, 17:57 • 4369 просмотров

                  Игорь Тележников

                  Технологии
                  Соединённые Штаты