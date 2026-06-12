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Мексика обыграла ЮАР в стартовом поединке Чемпионата мира по футболу-2026

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Сборная Мексики победила ЮАР со счетом 2:0 на стадионе Ацтека. Голы забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес в матче-открытии Мундиаля-2026.

Мексика обыграла ЮАР в стартовом поединке Чемпионата мира по футболу-2026

В Мехико на легендарном стадионе "Ацтека" завершился матч-открытие чемпионата мира-2026 по футболу. Об этом сообщает УНН.

Детали

Сохозяева Мундиаля, мексиканцы, разобрались с командой Южно-Африканской республики.

Уже на 9-й минуте игры гости обрезались в обороне, после чего Хулиан Киньонес подхватил мяч и переиграл голкипера ударом низом из пределов штрафной площади - 1:0.

А в середине второго тайма Рауль Хименес ударом головой с близкого расстояния забил второй гол и установил окончательный счет - 2:0 в пользу Мексики.

Напомним

11 июня, в столице Мексики, Мехико, на стадионе "Estadio Banorte" началась официальная церемония открытия Чемпионата мира-2026, который проходит в трех странах - США, Канаде и Мексике. Церемония началась за полтора часа до матча-открытия ЧМ.

Нынешний Чемпионат мира по футболу может стать самым прибыльным в истории11.06.26, 02:38 • 3394 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Мехико
Мексика
Южная Африка
Канада
Соединённые Штаты