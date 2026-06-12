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Financial Times

Чемпионат мира-2026: второй хозяин турнира, Канада, начнет соревнования против Боснии

Киев • УНН

 • 1172 просмотра

Канада начинает домашний ЧМ-2026 матчем против Боснии и Герцеговины в Торонто. Перед игрой выступят Брайан Адамс, Майкл Бубле и Аланис Мориссетт.

Чемпионат мира-2026: второй хозяин турнира, Канада, начнет соревнования против Боснии

Сегодня, 12 июня, национальная команда Канады на стадионе "Торонто Стэдиум" встретится со сборной Боснии и Герцеговины в рамках первого тура Чемпионата мира 2026 года. Таким образом второй хозяин турнира начинает соревнования на Мундиале, передает УНН. 

Детали

Старт поединка между соорганизатором турнира - Канадой против Боснии - на "Торонто Стэдиум" начнется в 22:00 по киевскому времени. 

Перед стартом поединка болельщиков ожидает грандиозное шоу, где выступит легендарный канадский рок-исполнитель Брайан Адамс, а также поп-певец Майкл Бубле. Официальный гимн Канады перед игрой вживую исполнит культовая рок-певица Аланис Мориссетт, а гимн Боснии и Герцеговины представит Александар Гаич. Также в канадской части празднований задействованы Wyclef Jean, Нора Фатехи и Vegedream.

Отметим, команды еще ни разу не встречались между собой. Букмекеры в этом матче отдают победу Канаде с коэффициентом - 1,8. На победу Боснии - 4,6, а на ничью - 3,5. 

Поединок покажет медиасервис Мегого.

Дополнение

В четверг, 11 июня, в столице Мексики, Мехико, на стадионе "Estadio Banorte" началась официальная церемония открытия Чемпионата мира-2026, который проходит в трех странах - США, Канаде и Мексике. Церемония началась за полтора часа до матча-открытия ЧМ, где сыграла одна из принимающих стран - Мексика - против сборной Южной Африки. 

Поединок завершился не только забитыми голами, но и тремя удалениями. 

Также в другом матче Южная Корея совершила камбэк против Чехии - 2:1. 

Мексика обыграла ЮАР в стартовом поединке Чемпионата мира по футболу-202612.06.26, 00:32 • 3754 просмотра

Павел Башинский

СпортНовости Мира
Чемпионат мира по футболу 2026
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