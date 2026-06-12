Чемпионат мира-2026: второй хозяин турнира, Канада, начнет соревнования против Боснии
Киев • УНН
Канада начинает домашний ЧМ-2026 матчем против Боснии и Герцеговины в Торонто. Перед игрой выступят Брайан Адамс, Майкл Бубле и Аланис Мориссетт.
Сегодня, 12 июня, национальная команда Канады на стадионе "Торонто Стэдиум" встретится со сборной Боснии и Герцеговины в рамках первого тура Чемпионата мира 2026 года. Таким образом второй хозяин турнира начинает соревнования на Мундиале, передает УНН.
Детали
Старт поединка между соорганизатором турнира - Канадой против Боснии - на "Торонто Стэдиум" начнется в 22:00 по киевскому времени.
Перед стартом поединка болельщиков ожидает грандиозное шоу, где выступит легендарный канадский рок-исполнитель Брайан Адамс, а также поп-певец Майкл Бубле. Официальный гимн Канады перед игрой вживую исполнит культовая рок-певица Аланис Мориссетт, а гимн Боснии и Герцеговины представит Александар Гаич. Также в канадской части празднований задействованы Wyclef Jean, Нора Фатехи и Vegedream.
Отметим, команды еще ни разу не встречались между собой. Букмекеры в этом матче отдают победу Канаде с коэффициентом - 1,8. На победу Боснии - 4,6, а на ничью - 3,5.
Поединок покажет медиасервис Мегого.
Дополнение
В четверг, 11 июня, в столице Мексики, Мехико, на стадионе "Estadio Banorte" началась официальная церемония открытия Чемпионата мира-2026, который проходит в трех странах - США, Канаде и Мексике. Церемония началась за полтора часа до матча-открытия ЧМ, где сыграла одна из принимающих стран - Мексика - против сборной Южной Африки.
Поединок завершился не только забитыми голами, но и тремя удалениями.
Также в другом матче Южная Корея совершила камбэк против Чехии - 2:1.
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