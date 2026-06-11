Мексика усилила безопасность перед стартом ЧМ-2026 из-за угрозы массовых протестов
Киев • УНН
В Мехико усилили меры безопасности из-за запланированных массовых протестов учителей и фермеров. Порядок во время матча будут обеспечивать 50 тысяч правоохранителей.
В Мехико накануне матча-открытия чемпионата мира по футболу 2026 года власти развернули масштабные меры безопасности из-за запланированных акций протеста, которые могут осложнить доступ к стадиону и транспортной инфраструктуре. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ситуация находится под контролем и церемония открытия состоится без срывов. В то же время власти рекомендовали болельщикам заблаговременно отправляться к стадиону. Ожидается, что матч открытия посетят около 90 тысяч зрителей.
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По данным агентства, в день старта турнира в столице могут пройти до семи отдельных маршей. Среди участников протестов - учителя, фермеры, пенсионеры, работники больниц и транспортной отрасли. Наибольшее беспокойство вызывают акции профсоюза учителей CNTE, который требует существенного повышения зарплат и возвращения к государственной пенсионной системе.
Для обеспечения порядка в Мехико привлекли более 50 тысяч полицейских. Президент ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил мексиканские власти за подготовку к турниру, признав, что во время мероприятия такого масштаба полностью избежать трудностей практически невозможно. Чемпионат мира-2026 впервые проходит сразу в трех странах - Мексике, США и Канаде.
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