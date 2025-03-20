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Власти Мехико запрещают корриду, но пытаются сохранить традиции

Киев • УНН

 • 10377 просмотра

Власти Мехико пошли на компромисс, запретив убийство быков и использование острых предметов на корриде. Это вызвало протесты фанатов традиционной корриды.

Власти Мехико запрещают корриду, но пытаются сохранить традиции

Во вторник, 18 марта, законодатели мексиканской столицы подавляющим большинством голосов проголосовали за запрет насильственной корриды. Это вызвало возмущение сторонников этого вида развлечений и радость защитников прав животных. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS.

Детали

Коррида давно стала традиционным развлечением в Испании и многих латиноамериканских странах, но подверглась критике за жестокое обращение с животными, поскольку ежегодно в мире корриды убивают около 180 тысяч быков. Законодатели города пошли на встречу зоозащитникам и проголосовали за "ненасильственную корриду".

Отныне законодательство запрещает убивать быков и использовать острые предметы, которые могут поранить животных. Также новый закон устанавливает временные ограничения относительно того, как долго быки могут находиться на ринге. Все это - часть инициативы, которая получила название "коррида без насилия".

Власти таким образом хотели достичь компромисса между двумя сторонами дискуссии после многих лет споров, но это решение вызвало гневные протесты со стороны фанатов "традиционной корриды" и матадоров. Они вышли с табличками с надписью "Быть фанатом la fiesta brava (корриды) - это не преступление, это предмет гордости" к местному Конгрессу, а некоторые из них - пытались прорвать полицейскую баррикаду возле здания.

В то же время зоозащитники и законодатели, которые продвигали этот законопроект, вышли на ступени Конгресса в окружении полиции с мягкими игрушками в виде быков.

"Мы отдаем предпочтение этому, потому что, без сомнения, это огромный шаг в защите животных", - сказала София Морин, активистка прав животных из организации "Культура без пыток, Мексика без корриды", которая возглавляет инициативу по изменению законов.

Мэр Мехико Клара Бругада поддержала защитников животных и заявила, что это решение превратит мексиканскую столицу в место, "где уважают права животных".

Предыдущие попытки запретить корриду в Мексике

В июне 2022 года судья в Мехико постановил, что бои быков нарушают права жителей города на здоровую среду, свободную от насилия. Он полностью запретил эту практику и закрыл крупнейшую в мире арену для корриды. Тогда защитники отмечали это как победу. Однако тореадоры говорили, что это нанесло экономический удар по городу.

По словам Национальной ассоциации заводчиков бойцовских быков в Мексике, коррида создает 80 000 прямых рабочих мест и 146 000 косвенных рабочих мест по всей стране, а отрасль генерирует около 400 миллионов долларов в год. В 2023 году Верховный суд Мексики вынужден был отменить запрет из-за многочисленных протестов. Арены для корриды снова заполонили поклонники так называемой "fiesta brava".

18 марта 2025 года, выступая перед городским конгрессом, депутат от Зеленой партии Хесус Сесма признал, что решение сохранить корриду разозлит часть горожан.

Была золотая середина, чтобы продолжить эти зрелища корриды, но теперь без насилия. Тем семьям, которые сегодня чувствуют разочарование, мы здесь, чтобы сказать, что никто не потерял работу

- сказал он.

Практика других стран

Бескровная форма корриды уже много лет существует в Калифорнии. Там во время выступления на спины быков крепят липучки, а тереодоры верхом на лошадях пытаются  прикрепить жерди на животных. Затем на ринг выходят пешие "форкадо", чтобы попробовать буквально схватить быка за рога, но крови не проливается.

Напомним

В 2024 году конгресс Колумбии принял законопроект, запрещающий корриду по всей стране с 2027 года, с трехлетним переходным периодом для оказания помощи тем, чьи средства к существованию зависят от этой практики.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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