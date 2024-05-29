У Колумбії ухвалили законопроєкт про заборону кориди з 2027 року

Конгрес Колумбії ухвалив законопроєкт, який забороняє кориду на всій території країни з 2027 року. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.

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Ухвалений парламентом законопроєкт ще має бути підписаний президентом Густаво Петро, але оскільки він підтримав заборону кориди, це вважається формальністю.

Ті, хто насолоджується смертю тварин, в кінцевому підсумку будуть насолоджуватися смертю людей, так само, як ті, хто спалює книги, в кінцевому підсумку будуть спалювати людей - написав президент в мережі Х.

Заборона стала кульмінацією кампанії активістів із захисту прав тварин, які тривалий час стверджували, що ця практика є жорстокою.

Прихильники кориди протестували проти законопроєкту, заявляючи, що він позбавить засобів до існування не лише тих, хто розводить биків, але й численних вуличних торговців, які торгують своїми товарами на аренах для бою биків.

Для того, щоб пом'якшити його вплив, законопроєкт передбачає трирічний перехідний період, протягом якого тим, чий бізнес пов'язаний з коридою, буде запропонована допомога в пошуку альтернативних джерел доходу.

Арени для кориди в майбутньому будуть використовуватися для проведення культурних і спортивних заходів.

Додамо

Корида була запроваджена в Колумбії іспанцями в колоніальні часи і стала дуже популярною, залучаючи тисячі глядачів на великі арени для бою биків у таких містах, як Богота, Медельїн і Манісалес.

Колумбія стала не першою країною Латинської Америки, яка забороняє кориду. Аргентина, Куба та Уругвай зробили це понад сто років тому. Також корида заборонена у Бразилії та Чилі. Однак вона все ще дозволена в Еквадорі, Мексиці, Перу та Венесуелі.

Мехіко запровадив заборону у 2022 році, але через два роки її скасували.

У Європі корида все ще проводиться у Франції та Іспанії, хоча деякі міста оголосили її поза законом.

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