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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Колумбии приняли законопроект о запрете корриды с 2027 года

В Колумбии приняли законопроект о запрете корриды с 2027 года

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 14:57  •  3327 просмотра

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Конгресс Колумбии принял законопроект, запрещающий корриду по всей стране с 2027 года, с трехлетним переходным периодом для оказания помощи тем, чьи средства к существованию зависят от этой практики.

Конгресс Колумбии принял законопроект, запрещающий корриду на всей территории страны с 2027 года. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

детали

Принятый парламентом законопроект еще должен быть подписан президентом Густаво Петро, но поскольку он поддержал запрет корриды, это считается формальностью.

Те, кто наслаждается смертью животных, в конечном итоге будут наслаждаться смертью людей, точно так же, как те, кто сжигает книги, в конечном итоге будут сжигать людей

- - написал президент в сети х.

Запрет стал кульминацией кампании активистов по защите прав животных, которые долгое время утверждали, что эта практика была жестокой.

Сторонники корриды протестовали против законопроекта, заявив, что он лишит средств к существованию не только тех, кто разводит быков, но и многочисленных уличных торговцев, торгующих своими товарами на аренах для боя быков.

Чтобы смягчить его влияние, законопроект предусматривает трехлетний переходный период, в течение которого тем, чей бизнес связан с корридой, будет предложена помощь в поиске альтернативных источников дохода.

Арены для корриды в будущем будут использоваться для проведения культурных и спортивных мероприятий.

Добавим

Коррида была введена в Колумбии испанцами в колониальные времена и стала очень популярной, привлекая тысячи зрителей на большие арены для боя быков в таких городах, как Богота, Медельин и Манисалес.

Колумбия стала не первой страной Латинской Америки, запрещающей корриду. Аргентина, Куба и Уругвай сделали это более ста лет назад. Также коррида запрещена в Бразилии и Чили. Однако он по-прежнему разрешен в Эквадоре, Мексике, Перу и Венесуэле.

Мехико ввел запрет в 2022 году, но через два года его отменили.

В Европе коррида по-прежнему проводится во Франции и Испании, хотя некоторые города объявили ее вне закона.

Под крики "Убийцы": в Мехико впервые за 1,5 года состоялся бой быков30 января 2024, 01:30 • 28284 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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