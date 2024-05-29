В Колумбии приняли законопроект о запрете корриды с 2027 года

Конгресс Колумбии принял законопроект, запрещающий корриду на всей территории страны с 2027 года. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

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Принятый парламентом законопроект еще должен быть подписан президентом Густаво Петро, но поскольку он поддержал запрет корриды, это считается формальностью.

Те, кто наслаждается смертью животных, в конечном итоге будут наслаждаться смертью людей, точно так же, как те, кто сжигает книги, в конечном итоге будут сжигать людей - - написал президент в сети х.

Запрет стал кульминацией кампании активистов по защите прав животных, которые долгое время утверждали, что эта практика была жестокой.

Сторонники корриды протестовали против законопроекта, заявив, что он лишит средств к существованию не только тех, кто разводит быков, но и многочисленных уличных торговцев, торгующих своими товарами на аренах для боя быков.

Чтобы смягчить его влияние, законопроект предусматривает трехлетний переходный период, в течение которого тем, чей бизнес связан с корридой, будет предложена помощь в поиске альтернативных источников дохода.

Арены для корриды в будущем будут использоваться для проведения культурных и спортивных мероприятий.

Добавим

Коррида была введена в Колумбии испанцами в колониальные времена и стала очень популярной, привлекая тысячи зрителей на большие арены для боя быков в таких городах, как Богота, Медельин и Манисалес.

Колумбия стала не первой страной Латинской Америки, запрещающей корриду. Аргентина, Куба и Уругвай сделали это более ста лет назад. Также коррида запрещена в Бразилии и Чили. Однако он по-прежнему разрешен в Эквадоре, Мексике, Перу и Венесуэле.

Мехико ввел запрет в 2022 году, но через два года его отменили.

В Европе коррида по-прежнему проводится во Франции и Испании, хотя некоторые города объявили ее вне закона.

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