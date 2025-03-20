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Влада Мехіко забороняє кориду, але намагається зберегти традиції

Київ • УНН

 • 10381 перегляди

Влада Мехіко пішла на компроміс, заборонивши вбивство биків та використання гострих предметів на кориді. Це викликало протести фанатів традиційної кориди.

Влада Мехіко забороняє кориду, але намагається зберегти традиції

У вівторок, 18 березня, законодавці мексиканської столиці переважною більшістю голосів проголосували за заборону насильницької кориди. Це викликало обурення прихильників цього виду розваг і радість захисників прав тварин. Про це пише УНН із посиланням на CBS.

Деталі

Корида давно стала традиційною розвагою в Іспанії та багатьох латиноамериканських країнах, але зазнала критики за жорстоке поводження з тваринами, оскільки щороку у світі кориди вбивають близько 180 тисяч биків. Законодавці міста пішли на зустріч зоозахисникам та проголосували за "ненасильницьку кориду".

Відтепер законодавство забороняє вбивати биків і використовувати гострі предмети, які можуть поранити тварин. Також новий закон встановлює часові обмеження щодо того, як довго бики можуть перебувати на рингу. Все це - частина ініціативи, яка отримала назву "корида без насильства".

Влада в такий спосіб хотіла досягти компромісу між двома сторонами дискусії після багатьох років суперечок, але це рішення викликало гнівні протести з боку фанатів "традиційної кориди" та матадорів. Вони вийшли із табличками з написом "Бути фанатом la fiesta brava (кориди) — це не злочин, це предмет гордості" до місцевого Конгресу, а деякі з них - намагалися прорвати поліцейську барикаду біля будівлі.

Водночас зоозахисники та законодавці, які просували цей законопроєкт, вийшли на сходи Конгресу в оточенні поліції із м’якими іграшками у вигляді биків.

"Ми віддаємо перевагу цьому, тому що, без сумніву, це величезний крок у захисті тварин", - сказала Софія Морін, активістка прав тварин з організації "Культура без тортур, Мексика без кориди", яка очолює ініціативу щодо зміни законів.

Мер Мехіко Клара Бругада підтримала захисників тварин та заявила, що це рішення перетворить мексиканську столицю на місце, "де поважають права тварин".

Попередні спроби заборонити кориду у Мексиці

В червні 2022 року суддя в Мехіко постановив, що бої биків порушують права жителів міста на здорове середовище, вільне від насильства. Він повністю заборонив цю практику та закрив найбільшу у світі арену для кориди. Тоді захисники відзначали це як перемогу. Проте тореадори казали, що це завдало економічного удару по місту.

За словами Національної асоціації заводчиків бійцівських биків у Мексиці, корида створює 80 000 прямих робочих місць і 146 000 непрямих робочих місць по всій країні, а галузь генерує близько 400 мільйонів доларів на рік. У 2023 році Верховний суд Мексики змушений був скасувати заборону через численні протести. Арени для кориди знову заполонили шанувальники так званої "fiesta brava".

18 березня 2025 року, виступаючи перед міським конгресом, депутат від Зеленої партії Хесус Сесма визнав, що рішення зберегти кориду розлютить частину містян.

Була золота середина, щоб продовжити ці видовища кориди, але тепер без насильства. Тим сім’ям, які сьогодні відчувають розчарування, ми тут, щоб сказати, що ніхто не втратив роботу

– сказав він.

Практика інших країн

Безкровна форма кориди вже багато років існує в Каліфорнії. Там під час виступу на спини биків кріплять липучки, а тереодори верхом на конях намагаються  прикріпити жердини на тварин. Потім на ринг виходять піші "форкадо", щоб спробувати буквально схопити бика за роги, але крові не проливається.

Нагадаємо

У 2024 році конгрес Колумбії прийняв законопроєкт, що забороняє кориду по всій країні з 2027 року, з трирічним перехідним періодом для надання допомоги тим, чиї засоби до існування залежать від цієї практики.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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