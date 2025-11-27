Президент Мексики ожидает первой встречи с Трампом во время жеребьевки футбольного ЧМ-2026

$42.300.10
48.950.00
ukenru
18:30 • 2952 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
17:31 • 4426 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
15:25 • 15549 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 22822 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 15922 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 23200 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 18259 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 13055 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 16784 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
27 ноября, 11:46 • 11836 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
4м/с
84%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto27 ноября, 09:33 • 26212 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto27 ноября, 11:52 • 23023 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 15980 просмотра
Буданов рассказал о роли Билецкого в авиапрорыве на окруженную «Азовсталь» в Мариуполе14:52 • 8310 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 13076 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 13102 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
15:25 • 15536 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
14:27 • 22810 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
14:12 • 23194 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 16008 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Сирил Рамафоса
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 26441 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 47615 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 81169 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 96777 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 96275 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Boeing Starliner
Социальная сеть
Золото

Президент Мексики ожидает первой встречи с Трампом во время жеребьевки футбольного ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Мексики ожидает первой встречи с Дональдом Трампом на следующей неделе в Вашингтоне. Это может произойти во время жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Президент Мексики ожидает первой встречи с Трампом во время жеребьевки футбольного ЧМ-2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум допускает, что ее первая личная встреча с президентом США Дональдом Трампом может состояться уже на следующей неделе – во время жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года, которая будет проходить в Вашингтоне. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во время ежедневной пресс-конференции в Мехико Шейнбаум заявила, что ее решение об участии в мероприятии зависит от того, подтвердят ли присутствие Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни.

Мексика планирует создать самый мощный суперкомпьютер в Латинской Америке26.11.25, 22:47 • 3854 просмотра

Еще не решено. Я в последнее время не разговаривала с президентом Трампом 

– отметила она, пояснив, что ожидает официальной информации, прежде чем принять окончательное решение.

По ее словам, окончательная ясность может появиться уже в начале следующей недели: "Посмотрим, возможна ли встреча".

Жеребьевка Чемпионата мира по футболу-2026 состоится 5 декабря в столице США и соберет ключевых лидеров трех стран-организаторов турнира.

Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах Украины26.11.25, 16:17 • 40718 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Мехико
Bloomberg L.P.
Мексика
Вашингтон
Дональд Трамп
Канада
Соединённые Штаты