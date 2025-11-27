Президент Мексики ожидает первой встречи с Трампом во время жеребьевки футбольного ЧМ-2026
Киев • УНН
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум допускает, что ее первая личная встреча с президентом США Дональдом Трампом может состояться уже на следующей неделе – во время жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года, которая будет проходить в Вашингтоне. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Во время ежедневной пресс-конференции в Мехико Шейнбаум заявила, что ее решение об участии в мероприятии зависит от того, подтвердят ли присутствие Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни.
Еще не решено. Я в последнее время не разговаривала с президентом Трампом
По ее словам, окончательная ясность может появиться уже в начале следующей недели: "Посмотрим, возможна ли встреча".
Жеребьевка Чемпионата мира по футболу-2026 состоится 5 декабря в столице США и соберет ключевых лидеров трех стран-организаторов турнира.
