Президент Мексики ожидает первой встречи с Трампом во время жеребьевки футбольного ЧМ-2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум допускает, что ее первая личная встреча с президентом США Дональдом Трампом может состояться уже на следующей неделе – во время жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года, которая будет проходить в Вашингтоне. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Во время ежедневной пресс-конференции в Мехико Шейнбаум заявила, что ее решение об участии в мероприятии зависит от того, подтвердят ли присутствие Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни.

Еще не решено. Я в последнее время не разговаривала с президентом Трампом