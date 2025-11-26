$42.400.03
Мексика планирует создать самый мощный суперкомпьютер в Латинской Америке

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Правительство Мексики объявило о планах создания суперкомпьютера "Коатликуэ" мощностью 314 петафлопс, что в семь раз превысит возможности нынешнего лидера Бразилии. Проект, названный в честь богини-матери, усилит возможности страны в сферах искусственного интеллекта и обработки данных, а работы начнутся в следующем году.

Мексика планирует создать самый мощный суперкомпьютер в Латинской Америке
Фото: AP

Мексиканское правительство объявило об амбициозном плане по созданию суперкомпьютера "Коатликуэ", который станет самым мощным во всем регионе и существенно усилит возможности страны в сфере искусственного интеллекта и обработки данных.

Подробности

По словам Хосе Мерино, главы Агентства телекоммуникаций и цифровой трансформации, новая система будет в семь раз мощнее нынешнего лидера в Бразилии. "Коатликуэ" названа в честь богини-матери из мексиканской мифологии и будет иметь 314 петафлопс мощности, тогда как самый производительный компьютер страны сегодня работает только на уровне 2,3 петафлопса.

Южная Корея осуществила первый частный запуск ракеты: страна вступает в новую фазу космической гонки26.11.25, 20:14 • 2078 просмотров

Президент Клаудия Шейнбаум во время брифинга сообщила, что место для строительства еще выбирают, но работы начнутся уже в следующем году.

Мы очень рады. Это позволит Мексике полноценно приобщиться к использованию искусственного интеллекта и обработки данных, чего сегодня мы не имеем возможности делать

– сказала Шейнбаум.

Правительство подчеркивает, что проект откроет стране путь к современным высокотехнологичным исследованиям и укрепит конкурентоспособность Мексики в сфере цифровых технологий.

Пентагон предлагает добавить Alibaba, Baidu и BYD в список 1260H за помощь китайской армии - СМИ26.11.25, 22:33 • 342 просмотра

Степан Гафтко

