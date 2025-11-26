Мексика планирует создать самый мощный суперкомпьютер в Латинской Америке

Мексиканское правительство объявило об амбициозном плане по созданию суперкомпьютера "Коатликуэ", который станет самым мощным во всем регионе и существенно усилит возможности страны в сфере искусственного интеллекта и обработки данных. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.

По словам Хосе Мерино, главы Агентства телекоммуникаций и цифровой трансформации, новая система будет в семь раз мощнее нынешнего лидера в Бразилии. "Коатликуэ" названа в честь богини-матери из мексиканской мифологии и будет иметь 314 петафлопс мощности, тогда как самый производительный компьютер страны сегодня работает только на уровне 2,3 петафлопса.

Президент Клаудия Шейнбаум во время брифинга сообщила, что место для строительства еще выбирают, но работы начнутся уже в следующем году.

Мы очень рады. Это позволит Мексике полноценно приобщиться к использованию искусственного интеллекта и обработки данных, чего сегодня мы не имеем возможности делать