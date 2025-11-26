$42.400.03
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 18992 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 12183 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 12928 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
15:02 • 8552 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 5952 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 4498 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 8414 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 20679 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 23349 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Мексика планує створити найпотужніший суперкомп’ютер у Латинській Америці

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Уряд Мексики оголосив про плани створення суперкомп'ютера "Коатлікуе" потужністю 314 петафлопсів, що в сім разів перевищить можливості нинішнього лідера Бразилії. Проєкт, названий на честь богині-матері, посилить можливості країни у сферах штучного інтелекту та обробки даних, а роботи розпочнуться наступного року.

Мексика планує створити найпотужніший суперкомп’ютер у Латинській Америці
Фото: AP

Мексиканський уряд оголосив про амбітний план побудувати суперкомп’ютер "Коатлікуе", який стане найпотужнішим у всьому регіоні та суттєво посилить можливості країни у сфері штучного інтелекту та обробки даних. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

Деталі

За словами Хосе Меріно, голови Агентства телекомунікацій та цифрової трансформації, нова система буде в сім разів потужнішою за нинішнього лідера в Бразилії. "Коатлікуе" названа на честь богині-матері з мексиканської міфології та матиме 314 петафлопсів потужності, тоді як найпродуктивніший комп’ютер країни сьогодні працює лише на рівні 2,3 петафлопса.

Південна Корея здійснила перший приватний запуск ракети: країна входить у нову фазу космічної гонки26.11.25, 20:14 • 2016 переглядiв

Президент Клаудія Шейнбаум під час брифінгу повідомила, що місце для будівництва ще обирають, але роботи розпочнуться вже наступного року.

Ми дуже раді. Це дозволить Мексиці повноцінно долучитися до використання штучного інтелекту та обробки даних, чого сьогодні ми не маємо можливості робити

– сказала Шейнбаум.

Уряд наголошує, що проєкт відкриє країні шлях до сучасних високотехнологічних досліджень та зміцнить конкурентоспроможність Мексики у сфері цифрових технологій.

Пентагон пропонує додати Alibaba, Baidu та BYD до списку 1260H за допомогу китайській армії - ЗМІ26.11.25, 22:33 • 234 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Ассошіейтед Прес
Мексика
Бразилія