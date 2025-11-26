Мексика планує створити найпотужніший суперкомп’ютер у Латинській Америці
Уряд Мексики оголосив про плани створення суперкомп'ютера "Коатлікуе" потужністю 314 петафлопсів, що в сім разів перевищить можливості нинішнього лідера Бразилії. Проєкт, названий на честь богині-матері, посилить можливості країни у сферах штучного інтелекту та обробки даних, а роботи розпочнуться наступного року.
Мексиканський уряд оголосив про амбітний план побудувати суперкомп’ютер "Коатлікуе", який стане найпотужнішим у всьому регіоні та суттєво посилить можливості країни у сфері штучного інтелекту та обробки даних. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.
Деталі
За словами Хосе Меріно, голови Агентства телекомунікацій та цифрової трансформації, нова система буде в сім разів потужнішою за нинішнього лідера в Бразилії. "Коатлікуе" названа на честь богині-матері з мексиканської міфології та матиме 314 петафлопсів потужності, тоді як найпродуктивніший комп’ютер країни сьогодні працює лише на рівні 2,3 петафлопса.
Президент Клаудія Шейнбаум під час брифінгу повідомила, що місце для будівництва ще обирають, але роботи розпочнуться вже наступного року.
Ми дуже раді. Це дозволить Мексиці повноцінно долучитися до використання штучного інтелекту та обробки даних, чого сьогодні ми не маємо можливості робити
Уряд наголошує, що проєкт відкриє країні шлях до сучасних високотехнологічних досліджень та зміцнить конкурентоспроможність Мексики у сфері цифрових технологій.
