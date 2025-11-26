Мексика планує створити найпотужніший суперкомп’ютер у Латинській Америці

Мексиканський уряд оголосив про амбітний план побудувати суперкомп’ютер "Коатлікуе", який стане найпотужнішим у всьому регіоні та суттєво посилить можливості країни у сфері штучного інтелекту та обробки даних. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

За словами Хосе Меріно, голови Агентства телекомунікацій та цифрової трансформації, нова система буде в сім разів потужнішою за нинішнього лідера в Бразилії. "Коатлікуе" названа на честь богині-матері з мексиканської міфології та матиме 314 петафлопсів потужності, тоді як найпродуктивніший комп’ютер країни сьогодні працює лише на рівні 2,3 петафлопса.

Південна Корея здійснила перший приватний запуск ракети: країна входить у нову фазу космічної гонки

Президент Клаудія Шейнбаум під час брифінгу повідомила, що місце для будівництва ще обирають, але роботи розпочнуться вже наступного року.

Ми дуже раді. Це дозволить Мексиці повноцінно долучитися до використання штучного інтелекту та обробки даних, чого сьогодні ми не маємо можливості робити