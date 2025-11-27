Президентка Мексики очікує першу зустріч із Трампом під час жеребкування футбольного ЧС-2026

$42.300.10
18:30 • 3056 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
17:31 • 4572 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
15:25 • 15642 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27 • 22910 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 15961 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 23252 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 18303 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 13067 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 16791 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
27 листопада, 11:46 • 11841 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto27 листопада, 09:33
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto27 листопада, 11:52
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38
Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену "Азовсталь" у Маріуполі14:52
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
15:25
Ексклюзив
15:25 • 15639 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27
Ексклюзив
14:27 • 22905 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12
Ексклюзив
14:12 • 23249 перегляди
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Сиріл Рамафоса
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Китай
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49
Техніка
Дипломатка
Boeing Starliner
Соціальна мережа
Золото

Президентка Мексики очікує першу зустріч із Трампом під час жеребкування футбольного ЧС-2026

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Президентка Мексики очікує першої зустрічі з Дональдом Трампом наступного тижня у Вашингтоні. Це може статися під час жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Президентка Мексики очікує першу зустріч із Трампом під час жеребкування футбольного ЧС-2026

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум допускає, що її перша особиста зустріч із президентом США Дональдом Трампом може відбутися вже наступного тижня – під час жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2026 року, яке проходитиме у Вашингтоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Під час щоденної пресконференції в Мехіко Шейнбаум заявила, що її рішення щодо участі у події залежить від того, чи підтвердять присутність Трамп і прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Мексика планує створити найпотужніший суперкомп’ютер у Латинській Америці26.11.25, 22:47 • 3854 перегляди

Ще не вирішено. Я останнім часом не розмовляла з президентом Трампом 

– зазначила вона, пояснивши, що очікує офіційної інформації, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

За її словами, остаточна ясність може з’явитися вже на початку наступного тижня: "Подивимося, чи можлива зустріч".

Жеребкування Чемпіонату світу з футболу-2026 відбудеться 5 грудня у столиці США та збере ключових лідерів трьох країн-організаторок турніру.

Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси України26.11.25, 16:17 • 40722 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Мехіко
Bloomberg
Мексика
Вашингтон
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки