Президентка Мексики очікує першу зустріч із Трампом під час жеребкування футбольного ЧС-2026

Президентка Мексики очікує першої зустрічі з Дональдом Трампом наступного тижня у Вашингтоні. Це може статися під час жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум допускає, що її перша особиста зустріч із президентом США Дональдом Трампом може відбутися вже наступного тижня – під час жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2026 року, яке проходитиме у Вашингтоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Під час щоденної пресконференції в Мехіко Шейнбаум заявила, що її рішення щодо участі у події залежить від того, чи підтвердять присутність Трамп і прем’єр-міністр Канади Марк Карні.
Ще не вирішено. Я останнім часом не розмовляла з президентом Трампом
За її словами, остаточна ясність може з’явитися вже на початку наступного тижня: "Подивимося, чи можлива зустріч".
Жеребкування Чемпіонату світу з футболу-2026 відбудеться 5 грудня у столиці США та збере ключових лідерів трьох країн-організаторок турніру.
