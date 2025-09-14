Более 80 000 человек посетили концерт Grace for the World в Ватикане
Киев • УНН
Это мероприятие завершило Всемирную встречу по вопросам человеческого братства 2025 и включало необычную хореографию дронов, изобразивших лицо Папы Франциска.
В Ватикане на площади Святого Петра состоялся концерт Grace for the World с участием Андреа Бочелли и Фаррелла Уильямса, в котором приняли участие более 80 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews и Bluewin.
Детали
Этот концерт завершил Всемирную встречу по вопросам человеческого братства 2025.
На площади перед собором выступили Андреа Бочелли, Фаррелл Уильямс и другие международные артисты, такие как Джон Ледженд, Дженнифер Хадсон, Кароль Джи, Il Volo и Тедди Свимс, а также госпел-хор Voices of Fire и хор епархии Рима под руководством монсеньора Марко Фризины.
Данное международное мероприятие стало кульминацией Всемирной встречи по вопросам человеческого братства. Мероприятие, организованное базиликой Святого Петра, фондом Fratelli Tutti и ассоциацией Be Human, состоялось в третий раз как многогранное пространство, основанное на братстве.
Также данное мероприятие транслировалось в прямом эфире TV2000, телеканалом Итальянской епископской конференции. Необычная хореография дронов и света, вдохновленная изображениями Сикстинской капеллы, удивила участников. Дроны Nova Sky Stories, принадлежащие Кимбалу Маску, брату Илона Маска, нарисовали на фоне купола Микеланджело лицо Папы Франциска, чтобы почтить автора Fratelli tutti.
На площади также присутствовали министр обороны Гвидо Крозетто и мэр Рима Роберто Гуальтьери.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что английская рок-группа Oasis отыграла два концерта в столице Мексики в пятницу и субботу вечером (12 и 13 сентября).