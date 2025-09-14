$41.310.00
Эксклюзив
13:13 • 2824 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф
09:08 • 12554 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 44451 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 79518 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 66791 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 75450 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 41226 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 73730 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 68085 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 39609 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Более 80 000 человек посетили концерт Grace for the World в Ватикане

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Это мероприятие завершило Всемирную встречу по вопросам человеческого братства 2025 и включало необычную хореографию дронов, изобразивших лицо Папы Франциска.

Более 80 000 человек посетили концерт Grace for the World в Ватикане

В Ватикане на площади Святого Петра состоялся концерт Grace for the World с участием Андреа Бочелли и Фаррелла Уильямса, в котором приняли участие более 80 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews и Bluewin.

Детали

Этот концерт завершил Всемирную встречу по вопросам человеческого братства 2025.

На площади перед собором выступили Андреа Бочелли, Фаррелл Уильямс и другие международные артисты, такие как Джон Ледженд, Дженнифер Хадсон, Кароль Джи, Il Volo и Тедди Свимс, а также госпел-хор Voices of Fire и хор епархии Рима под руководством монсеньора Марко Фризины.

Данное международное мероприятие стало кульминацией Всемирной встречи по вопросам человеческого братства. Мероприятие, организованное базиликой Святого Петра, фондом Fratelli Tutti и ассоциацией Be Human, состоялось в третий раз как многогранное пространство, основанное на братстве.

Также данное мероприятие транслировалось в прямом эфире TV2000, телеканалом Итальянской епископской конференции. Необычная хореография дронов и света, вдохновленная изображениями Сикстинской капеллы, удивила участников. Дроны Nova Sky Stories, принадлежащие Кимбалу Маску, брату Илона Маска, нарисовали на фоне купола Микеланджело лицо Папы Франциска, чтобы почтить автора Fratelli tutti.

На площади также присутствовали министр обороны Гвидо Крозетто и мэр Рима Роберто Гуальтьери.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что английская рок-группа Oasis отыграла два концерта в столице Мексики в пятницу и субботу вечером (12 и 13 сентября).

Евгений Устименко

КультураНовости МираПроисшествия
Мехико
Мексика
Италия
Ватикан