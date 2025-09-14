$41.310.00
Ексклюзив
13:13 • 1334 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф
09:08 • 10677 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 41666 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 77316 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 64993 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 74359 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 40761 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 72254 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 67055 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39479 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Oasis відіграв два концерти в Мехіко, зібравши 65 тисяч фанатів

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Ліам Галлахер вийшов на сцену стадіону Estadio GNP Seguros у сомбреро, а гурт виконав The Poznan.

Oasis відіграв два концерти в Мехіко, зібравши 65 тисяч фанатів

Англійський рок-гурт Oasis відіграв два концерти в столиці Мексики в п'ятницю та суботу ввечері (12 та 13 вересня). Таким чином Ліам та Ноел Галлахер завершили північноамериканську частину туру після концертів у Торонто, Чикаго, Іст-Ратерфорді та Пасадені, повідомляє УНН з посиланням на NME.

Деталі

На честь цієї події Ліам вийшов на сцену стадіону Estadio GNP Seguros місткістю 65 тисяч глядачів у сомбреро, провівши фанатам вже знайомий сет-лист туру.

Гурт також виконав The Poznan - невід'ємну частину своїх живих виступів. Святкування, запозичене з їхнього улюбленого Манчестер Сіті, передбачає, що фанати повертаються обличчям до сцени, беруться за руки з іншими учасниками концерту та стрибають в унісон.

Великий чоловік тут не просить багато. Він не просить ні хоч якогось дурня, ні Макарени. Але для наступної пісні ми хочемо, щоб усі розвернулися, взялися за руки, стрибали вгору-вниз у такт музиці. Весь світ дивиться, не підведіть усіх фанатів Oasis

- сказав Ноел натовпу, жестом вказуючи на свого брата.

Гурт Oasis у Мехіко виконав:

  • ‘Hello’;
    • ‘Acquiesce’;
      • ‘Morning Glory’;
        • ‘Some Might Say’;
          • ‘Bring It On Down’;
            • ‘Cigarettes & Alcohol’;
              • ‘Fade Away’;
                • ‘Supersonic’;
                  • ‘Roll With It’;
                    • ‘Talk Tonight’ (вокал Ноеля);
                      • ‘Half The World Away’ (вокал Ноеля);
                        • ‘Little By Little’ (вокал Ноеля);
                          • ‘D’You Know What I Mean?’;
                            • ‘Stand By Me’;
                              • ‘Cast No Shadow’;
                                • ‘Slide Away’;
                                  • ‘Whatever’;
                                    • ‘Live Forever’;
                                      • ‘Rock ‘n’ Roll Star’;
                                        • ‘The Masterplan’ (вокал Ноеля);
                                          • ‘Don’t Look Back In Anger’ (вокал Ноеля);
                                            • ‘Wonderwall’;
                                              • ‘Champagne Supernova’.

                                                Тепер Oasis повернуться до Великої Британії де проведе два додаткові концерти на стадіоні "Вемблі" наприкінці місяця. До кінця року вони виступлять у Південній Кореї, Японії, Австралії, Аргентині, Чилі та Бразилії.

                                                Доповнення

                                                Афінський державний оркестр скасував виступ відомого російського піаніста дениса мацуєва, який мав відбутися 21 листопада. Рішення пов’язане з його тісними зв’язками з диктатором рф володимиром путіним та підтримкою політики кремля, зокрема щодо війни в Україні.

                                                Аріана Гранде та Леді Гага задали тон на церемонії MTV Video Music Awards у неділю ввечері, продемонструвавши власні визначні моменти своєї кар'єри.

