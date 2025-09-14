Oasis відіграв два концерти в Мехіко, зібравши 65 тисяч фанатів
Ліам Галлахер вийшов на сцену стадіону Estadio GNP Seguros у сомбреро, а гурт виконав The Poznan.
Англійський рок-гурт Oasis відіграв два концерти в столиці Мексики в п'ятницю та суботу ввечері (12 та 13 вересня). Таким чином Ліам та Ноел Галлахер завершили північноамериканську частину туру після концертів у Торонто, Чикаго, Іст-Ратерфорді та Пасадені, повідомляє УНН з посиланням на NME.
Деталі
На честь цієї події Ліам вийшов на сцену стадіону Estadio GNP Seguros місткістю 65 тисяч глядачів у сомбреро, провівши фанатам вже знайомий сет-лист туру.
Гурт також виконав The Poznan - невід'ємну частину своїх живих виступів. Святкування, запозичене з їхнього улюбленого Манчестер Сіті, передбачає, що фанати повертаються обличчям до сцени, беруться за руки з іншими учасниками концерту та стрибають в унісон.
Великий чоловік тут не просить багато. Він не просить ні хоч якогось дурня, ні Макарени. Але для наступної пісні ми хочемо, щоб усі розвернулися, взялися за руки, стрибали вгору-вниз у такт музиці. Весь світ дивиться, не підведіть усіх фанатів Oasis
Гурт Oasis у Мехіко виконав:
- ‘Hello’;
- ‘Acquiesce’;
- ‘Morning Glory’;
- ‘Some Might Say’;
- ‘Bring It On Down’;
- ‘Cigarettes & Alcohol’;
- ‘Fade Away’;
- ‘Supersonic’;
- ‘Roll With It’;
- ‘Talk Tonight’ (вокал Ноеля);
- ‘Half The World Away’ (вокал Ноеля);
- ‘Little By Little’ (вокал Ноеля);
- ‘D’You Know What I Mean?’;
- ‘Stand By Me’;
- ‘Cast No Shadow’;
- ‘Slide Away’;
- ‘Whatever’;
- ‘Live Forever’;
- ‘Rock ‘n’ Roll Star’;
- ‘The Masterplan’ (вокал Ноеля);
- ‘Don’t Look Back In Anger’ (вокал Ноеля);
- ‘Wonderwall’;
- ‘Champagne Supernova’.
Тепер Oasis повернуться до Великої Британії де проведе два додаткові концерти на стадіоні "Вемблі" наприкінці місяця. До кінця року вони виступлять у Південній Кореї, Японії, Австралії, Аргентині, Чилі та Бразилії.
Доповнення
