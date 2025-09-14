Англійський рок-гурт Oasis відіграв два концерти в столиці Мексики в п'ятницю та суботу ввечері (12 та 13 вересня). Таким чином Ліам та Ноел Галлахер завершили північноамериканську частину туру після концертів у Торонто, Чикаго, Іст-Ратерфорді та Пасадені, повідомляє УНН з посиланням на NME.

Деталі

На честь цієї події Ліам вийшов на сцену стадіону Estadio GNP Seguros місткістю 65 тисяч глядачів у сомбреро, провівши фанатам вже знайомий сет-лист туру.

Гурт також виконав The Poznan - невід'ємну частину своїх живих виступів. Святкування, запозичене з їхнього улюбленого Манчестер Сіті, передбачає, що фанати повертаються обличчям до сцени, беруться за руки з іншими учасниками концерту та стрибають в унісон.

Великий чоловік тут не просить багато. Він не просить ні хоч якогось дурня, ні Макарени. Але для наступної пісні ми хочемо, щоб усі розвернулися, взялися за руки, стрибали вгору-вниз у такт музиці. Весь світ дивиться, не підведіть усіх фанатів Oasis - сказав Ноел натовпу, жестом вказуючи на свого брата.

Гурт Oasis у Мехіко виконав:

‘Hello’;

‘Acquiesce’;

‘Morning Glory’;

‘Some Might Say’;

‘Bring It On Down’;

‘Cigarettes & Alcohol’;

‘Fade Away’;

‘Supersonic’;

‘Roll With It’;

‘Talk Tonight’ (вокал Ноеля);

‘Half The World Away’ (вокал Ноеля);

‘Little By Little’ (вокал Ноеля);

‘D’You Know What I Mean?’;

‘Stand By Me’;

‘Cast No Shadow’;

‘Slide Away’;

‘Whatever’;

‘Live Forever’;

‘Rock ‘n’ Roll Star’;

‘The Masterplan’ (вокал Ноеля);

‘Don’t Look Back In Anger’ (вокал Ноеля);

‘Wonderwall’;

‘Champagne Supernova’.

Тепер Oasis повернуться до Великої Британії де проведе два додаткові концерти на стадіоні "Вемблі" наприкінці місяця. До кінця року вони виступлять у Південній Кореї, Японії, Австралії, Аргентині, Чилі та Бразилії.

Доповнення

Афінський державний оркестр скасував виступ відомого російського піаніста дениса мацуєва, який мав відбутися 21 листопада. Рішення пов’язане з його тісними зв’язками з диктатором рф володимиром путіним та підтримкою політики кремля, зокрема щодо війни в Україні.

Аріана Гранде та Леді Гага задали тон на церемонії MTV Video Music Awards у неділю ввечері, продемонструвавши власні визначні моменти своєї кар'єри.