Английская рок-группа Oasis отыграла два концерта в столице Мексики в пятницу и субботу вечером (12 и 13 сентября). Таким образом, Лиам и Ноэл Галлахеры завершили североамериканскую часть тура после концертов в Торонто, Чикаго, Ист-Ратерфорде и Пасадене, сообщает УНН со ссылкой на NME.

Детали

В честь этого события Лиам вышел на сцену стадиона Estadio GNP Seguros вместимостью 65 тысяч зрителей в сомбреро, представив фанатам уже знакомый сет-лист тура.

Группа также исполнила The Poznan - неотъемлемую часть своих живых выступлений. Празднование, заимствованное у их любимого Манчестер Сити, предполагает, что фанаты поворачиваются лицом к сцене, берутся за руки с другими участниками концерта и прыгают в унисон.

Большой человек здесь не просит многого. Он не просит ни хоть какого-то дурака, ни Макарены. Но для следующей песни мы хотим, чтобы все развернулись, взялись за руки, прыгали вверх-вниз в такт музыке. Весь мир смотрит, не подведите всех фанатов Oasis - сказал Ноэл толпе, жестом указывая на своего брата.

Группа Oasis в Мехико исполнила:

‘Hello’;

‘Acquiesce’;

‘Morning Glory’;

‘Some Might Say’;

‘Bring It On Down’;

‘Cigarettes & Alcohol’;

‘Fade Away’;

‘Supersonic’;

‘Roll With It’;

‘Talk Tonight’ (вокал Ноэля);

‘Half The World Away’ (вокал Ноэля);

‘Little By Little’ (вокал Ноэля);

‘D’You Know What I Mean?’;

‘Stand By Me’;

‘Cast No Shadow’;

‘Slide Away’;

‘Whatever’;

‘Live Forever’;

‘Rock ‘n’ Roll Star’;

‘The Masterplan’ (вокал Ноэля);

‘Don’t Look Back In Anger’ (вокал Ноэля);

‘Wonderwall’;

‘Champagne Supernova’.

Теперь Oasis вернутся в Великобританию, где проведут два дополнительных концерта на стадионе "Уэмбли" в конце месяца. До конца года они выступят в Южной Корее, Японии, Австралии, Аргентине, Чили и Бразилии.

Дополнение

Афинский государственный оркестр отменил выступление известного российского пианиста Дениса Мацуева, которое должно было состояться 21 ноября. Решение связано с его тесными связями с диктатором РФ Владимиром Путиным и поддержкой политики Кремля, в частности в отношении войны в Украине.

Ариана Гранде и Леди Гага задали тон на церемонии MTV Video Music Awards в воскресенье вечером, продемонстрировав собственные выдающиеся моменты своей карьеры.