Oasis отыграли два концерта в Мехико, собрав 65 тысяч фанатов

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Лиам Галлахер вышел на сцену стадиона Estadio GNP Seguros в сомбреро, а группа исполнила The Poznan.

Oasis отыграли два концерта в Мехико, собрав 65 тысяч фанатов

Английская рок-группа Oasis отыграла два концерта в столице Мексики в пятницу и субботу вечером (12 и 13 сентября). Таким образом, Лиам и Ноэл Галлахеры завершили североамериканскую часть тура после концертов в Торонто, Чикаго, Ист-Ратерфорде и Пасадене, сообщает УНН со ссылкой на NME.

Детали

В честь этого события Лиам вышел на сцену стадиона Estadio GNP Seguros вместимостью 65 тысяч зрителей в сомбреро, представив фанатам уже знакомый сет-лист тура.

Группа также исполнила The Poznan - неотъемлемую часть своих живых выступлений. Празднование, заимствованное у их любимого Манчестер Сити, предполагает, что фанаты поворачиваются лицом к сцене, берутся за руки с другими участниками концерта и прыгают в унисон.

Большой человек здесь не просит многого. Он не просит ни хоть какого-то дурака, ни Макарены. Но для следующей песни мы хотим, чтобы все развернулись, взялись за руки, прыгали вверх-вниз в такт музыке. Весь мир смотрит, не подведите всех фанатов Oasis

- сказал Ноэл толпе, жестом указывая на своего брата.

Группа Oasis в Мехико исполнила:

  • ‘Hello’;
    • ‘Acquiesce’;
      • ‘Morning Glory’;
        • ‘Some Might Say’;
          • ‘Bring It On Down’;
            • ‘Cigarettes & Alcohol’;
              • ‘Fade Away’;
                • ‘Supersonic’;
                  • ‘Roll With It’;
                    • ‘Talk Tonight’ (вокал Ноэля);
                      • ‘Half The World Away’ (вокал Ноэля);
                        • ‘Little By Little’ (вокал Ноэля);
                          • ‘D’You Know What I Mean?’;
                            • ‘Stand By Me’;
                              • ‘Cast No Shadow’;
                                • ‘Slide Away’;
                                  • ‘Whatever’;
                                    • ‘Live Forever’;
                                      • ‘Rock ‘n’ Roll Star’;
                                        • ‘The Masterplan’ (вокал Ноэля);
                                          • ‘Don’t Look Back In Anger’ (вокал Ноэля);
                                            • ‘Wonderwall’;
                                              • ‘Champagne Supernova’.

                                                Теперь Oasis вернутся в Великобританию, где проведут два дополнительных концерта на стадионе "Уэмбли" в конце месяца. До конца года они выступят в Южной Корее, Японии, Австралии, Аргентине, Чили и Бразилии.

                                                Дополнение

                                                Афинский государственный оркестр отменил выступление известного российского пианиста Дениса Мацуева, которое должно было состояться 21 ноября. Решение связано с его тесными связями с диктатором РФ Владимиром Путиным и поддержкой политики Кремля, в частности в отношении войны в Украине.

                                                Ариана Гранде и Леди Гага задали тон на церемонии MTV Video Music Awards в воскресенье вечером, продемонстрировав собственные выдающиеся моменты своей карьеры.

