Oasis отыграли два концерта в Мехико, собрав 65 тысяч фанатов
Лиам Галлахер вышел на сцену стадиона Estadio GNP Seguros в сомбреро, а группа исполнила The Poznan.
Английская рок-группа Oasis отыграла два концерта в столице Мексики в пятницу и субботу вечером (12 и 13 сентября). Таким образом, Лиам и Ноэл Галлахеры завершили североамериканскую часть тура после концертов в Торонто, Чикаго, Ист-Ратерфорде и Пасадене, сообщает УНН со ссылкой на NME.
В честь этого события Лиам вышел на сцену стадиона Estadio GNP Seguros вместимостью 65 тысяч зрителей в сомбреро, представив фанатам уже знакомый сет-лист тура.
Группа также исполнила The Poznan - неотъемлемую часть своих живых выступлений. Празднование, заимствованное у их любимого Манчестер Сити, предполагает, что фанаты поворачиваются лицом к сцене, берутся за руки с другими участниками концерта и прыгают в унисон.
Большой человек здесь не просит многого. Он не просит ни хоть какого-то дурака, ни Макарены. Но для следующей песни мы хотим, чтобы все развернулись, взялись за руки, прыгали вверх-вниз в такт музыке. Весь мир смотрит, не подведите всех фанатов Oasis
Группа Oasis в Мехико исполнила:
- ‘Hello’;
- ‘Acquiesce’;
- ‘Morning Glory’;
- ‘Some Might Say’;
- ‘Bring It On Down’;
- ‘Cigarettes & Alcohol’;
- ‘Fade Away’;
- ‘Supersonic’;
- ‘Roll With It’;
- ‘Talk Tonight’ (вокал Ноэля);
- ‘Half The World Away’ (вокал Ноэля);
- ‘Little By Little’ (вокал Ноэля);
- ‘D’You Know What I Mean?’;
- ‘Stand By Me’;
- ‘Cast No Shadow’;
- ‘Slide Away’;
- ‘Whatever’;
- ‘Live Forever’;
- ‘Rock ‘n’ Roll Star’;
- ‘The Masterplan’ (вокал Ноэля);
- ‘Don’t Look Back In Anger’ (вокал Ноэля);
- ‘Wonderwall’;
- ‘Champagne Supernova’.
Теперь Oasis вернутся в Великобританию, где проведут два дополнительных концерта на стадионе "Уэмбли" в конце месяца. До конца года они выступят в Южной Корее, Японии, Австралии, Аргентине, Чили и Бразилии.
