Ексклюзив
13:13 • 2236 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
09:08 • 12013 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 43938 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 79014 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 66396 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 75261 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 41108 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 73439 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 67906 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39578 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Понад 80 000 людей відвідали концерт Grace for the World у Ватикані

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Цей захід завершив Всесвітню зустріч з питань людського братерства 2025 та включав незвичайну хореографію дронів, що зобразили обличчя Папи Франциска.

Понад 80 000 людей відвідали концерт Grace for the World у Ватикані

У Ватикані на площі Святого Петра відбувся концерт Grace for the World за участю Андреа Бочеллі та Фарелла Вільямса, у якому участь взяло понад 80 000 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews та Bluewin.

Деталі

Цей концерт завершив Всесвітню зустріч з питань людського братерства 2025.

На площі перед собором виступили Андреа Бочеллі, Фаррелл Вільямс та інші міжнародні артисти, такі як Джон Легенд, Дженніфер Хадсон, Кароль Г, Il Volo і Тедді Свімс, а також госпел-хор Voices of Fire і хор єпархії Риму під керівництвом монсеньйора Марко Фрізіна.

Даний міжнародний захід став кульмінацією Всесвітньої зустрічі з питань людського братерства. Захід, організований базилікою Святого Петра, фондом Fratelli Tutti та асоціацією Be Human, відбувся втретє як багатогранний простір, заснований на братерстві.

Також даний захід транслювався в прямому ефірі TV2000, телеканалом Італійської єпископської конференції. Незвичайна хореографія дронів і світла, натхненна зображеннями Сикстинської капели, здивувала учасників. Дрони Nova Sky Stories, що належать Кімбалу Маску, брату Ілона Маска, намалювали на тлі купола Мікеланджело обличчя Папи Франциска, щоб вшанувати автора Fratelli tutti.

На площі були також міністр оборони Гідо Кросетто та мер Рима Роберто Гуальтьєрі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що англійський рок-гурт Oasis відіграв два концерти в столиці Мексики в п'ятницю та суботу ввечері (12 та 13 вересня).

Євген Устименко

КультураНовини СвітуПодії
Мехіко
Мексика
Італія
Ватикан