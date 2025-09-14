Понад 80 000 людей відвідали концерт Grace for the World у Ватикані
Київ • УНН
Цей захід завершив Всесвітню зустріч з питань людського братерства 2025 та включав незвичайну хореографію дронів, що зобразили обличчя Папи Франциска.
У Ватикані на площі Святого Петра відбувся концерт Grace for the World за участю Андреа Бочеллі та Фарелла Вільямса, у якому участь взяло понад 80 000 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews та Bluewin.
Деталі
Цей концерт завершив Всесвітню зустріч з питань людського братерства 2025.
На площі перед собором виступили Андреа Бочеллі, Фаррелл Вільямс та інші міжнародні артисти, такі як Джон Легенд, Дженніфер Хадсон, Кароль Г, Il Volo і Тедді Свімс, а також госпел-хор Voices of Fire і хор єпархії Риму під керівництвом монсеньйора Марко Фрізіна.
Даний міжнародний захід став кульмінацією Всесвітньої зустрічі з питань людського братерства. Захід, організований базилікою Святого Петра, фондом Fratelli Tutti та асоціацією Be Human, відбувся втретє як багатогранний простір, заснований на братерстві.
Також даний захід транслювався в прямому ефірі TV2000, телеканалом Італійської єпископської конференції. Незвичайна хореографія дронів і світла, натхненна зображеннями Сикстинської капели, здивувала учасників. Дрони Nova Sky Stories, що належать Кімбалу Маску, брату Ілона Маска, намалювали на тлі купола Мікеланджело обличчя Папи Франциска, щоб вшанувати автора Fratelli tutti.
На площі були також міністр оборони Гідо Кросетто та мер Рима Роберто Гуальтьєрі.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що англійський рок-гурт Oasis відіграв два концерти в столиці Мексики в п'ятницю та суботу ввечері (12 та 13 вересня).