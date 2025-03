Сноуден решил получить российское гражданство

"После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не хотим расставаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российско-американского гражданства", - написал Сноуден в Twitter.

В октябре он получил бессрочный вид на жительство в России.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит возможность помилования экс-сорудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e

- Edward Snowden (@Snowden) November 1, 2020