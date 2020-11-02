Сноуден решил получить российское гражданство
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден решил подать заявление на получение двойного американо-российского гражданства. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не хотим расставаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российско-американского гражданства", - написал Сноуден в Twitter.
В октябре он получил бессрочный вид на жительство в России.
Напомним, в августе президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит возможность помилования экс-сорудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.
After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e- Edward Snowden (@Snowden) November 1, 2020