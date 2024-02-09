WP: интервью Путина может убедить республиканцев блокировать военную помощь Украине

Интервью Путина с Такером Карлсоном демонстрирует связь Кремля с Республиканской партией Трампа. Это может увеличить шансы Дональда Трампа на переизбрание и убедить республиканцев продолжать блокировать военную помощь США Украине. Такое мнение высказали журналисты The Washington Post, передает УНН.

Детали

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин потратил первые 30 минут, произнося ревизионистскую историческую тираду об учредительных мифах России и Украины, распаде Советского Союза и экспансионизме НАТО.

Под конец разговора было понятно, что Путин не намерен прекращать жестокую войну против Украины.

При этом большую часть двухчасового интервью Карлсон провел молча или выглядел смущенным.

Такер Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом

Он не задал ни одного вопроса об атаках России на гражданские районы или критическую инфраструктуру в Украине, в результате которых погибли тысячи людей. Не было ни одного упоминания о военных преступлениях, которые грозит российскому лидеру, за принудительную депортацию украинских детей. Также не было вопросов о масштабных политических репрессиях России против критиков Путина или длительных тюремных заключениях простых россиян, которые устраивали антивоенные протесты.

Вместо этого Карлсон задавал вопрос - может ли любой мировой лидер быть настоящим христианином и тому подобное.

Российский лидер также повторил свои оправдания относительно вторжения в Украину, включая "денацификацию" страны.

Если они считают себя отдельным народом, они имеют на это право. Но не на основе нацизма, нацистской идеологии сказал Путин, добавив, что Украина является государством-сателлитом США.

В какой-то момент Путин строго предостерег Запад от отправки собственных войск воевать в Украине, а затем удивился, почему Соединенные Штаты вмешиваются в конфликт, а не занимаются своими проблемами. И он сказал, что Вашингтон должен быть готов достичь соглашения с Россией, чтобы прекратить войну (игнорируя очевидный факт, что Киев не согласится).