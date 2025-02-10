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Такер Карлсон снова распространяет опровергнутый фейк о продаже украинского оружия мексиканским картелям

Такер Карлсон снова распространяет опровергнутый фейк о продаже украинского оружия мексиканским картелям

Киев  •  УНН

 • 5228 просмотра

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Американский журналист Такер Карлсон повторил ранее опровергнутый фейк о продаже украинского оружия мексиканским картелям.

Такер Карлсон повторил опровергнутый фейк о продаже украинского оружия мексиканским картелям. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Следовательно, несмотря на отсутствие никаких подтверждений американский журналист Такер Карлсон снова озвучил нарратив, который ранее использовала российская пропаганда. 

Еще в 2022 году аналитики Центра противодействия дезинформации разоблачили манипуляцию, которую продвигали российские СМИ. Тогда Telegram-каналы и российские ресурсы распространили видеосюжет мексиканского телеканала Milenio Televisión, где речь шла о якобы продаже оружия картелю Golfo. В материале демонстрировали американские гранатометы М136, автоматы "АК-47" и ПТРК Javelin. Однако ведущая ошибочно назвала гранатомет М136 "Джавелином", что повлекло дезинформацию. 

На самом деле гранатометы АТ4 (М136) производятся с 1980-х годов, их выпущено более 600 тысяч единиц, и они широко доступны. Кроме того, экземпляр в сюжете был приобретен на черном рынке в Северной Америке, а не ввезен из Украины. Однако российские пропагандисты перекрутили этот материал и распространили его на разных языках, чтобы дискредитировать украинскую военную помощь. 

Теперь этот устаревший фейк повторил Такер Карлсон. Его слова противоречат фактам, ведь западные партнеры тщательно контролируют поставки и использование переданного Украине оружия. Представить, что HIMARS или Javelin окажутся в руках мексиканских картелей, выглядит абсурдно. Впрочем, это не останавливает тех, кто стремится продвигать пропагандистские нарративы

Реакция Еврокомиссии на интервью путина Такеру Крлсону: только повторил свою ложь и манипуляции09.02.24, 18:09 • 27472 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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