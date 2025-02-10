Такер Карлсон повторив спростований фейк про продаж української зброї мексиканським картелям. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає УНН.

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Відтак, попри відсутність жодних підтверджень американський журналіст Такер Карлсон знову озвучив наратив, який раніше використовувала російська пропаганда.

Ще у 2022 році аналітики Центру протидії дезінформації викрили маніпуляцію, яку просували російські ЗМІ. Тоді Telegram-канали та російські ресурси поширили відеосюжет мексиканського телеканалу Milenio Televisión, де йшлося про нібито продаж зброї картелю Golfo. У матеріалі демонстрували американські гранатомети М136, автомати "АК-47" та ПТРК Javelin. Однак ведуча помилково назвала гранатомет М136 "Джавеліном", що спричинило дезінформацію.

Насправді гранатомети АТ4 (М136) виробляються з 1980-х років, їх випущено понад 600 тисяч одиниць, і вони широко доступні. Крім того, екземпляр у сюжеті був придбаний на чорному ринку в Північній Америці, а не ввезений з України. Проте російські пропагандисти перекрутили цей матеріал і поширили його різними мовами, аби дискредитувати українську військову допомогу.

Тепер цей застарілий фейк повторив Такер Карлсон. Його слова суперечать фактам, адже західні партнери ретельно контролюють постачання та використання переданої Україні зброї. Уявити, що HIMARS чи Javelin опиняться в руках мексиканських картелів, виглядає абсурдно. Втім, це не зупиняє тих, хто прагне просувати пропагандистські наративи

Реакція Єврокомісії на інтерв'ю путіна Такеру Крлсону: лише повторив свою брехню та маніпуляції