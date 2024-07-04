"Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ": в ОП отреагировали на "анонс" интервью с Зеленским
Киев • УНН
Сергей Никифоров, пресс-секретарь Президента Украины, опроверг заявление Такера Карлсона о том, что он добился интервью с Владимиром Зеленским, заявив, что у Президента другой график и Карлсона в нем нет.
Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров ответил на заявление американского журналиста Такера Карлсона об ожидаемом интервью с Владимиром Зеленским, отметив, что у "Президента совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", пишет УНН.
Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У Президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет
Такер Карлсон заявил, что добился долгожданного интервью с Зеленским4 июля 2024, 05:40 • 31804 просмотра