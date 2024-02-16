Американский сенатор, представитель республиканской партии Том Тиллис, осудил видеорепортажи Такера Карлсона из РФ, в частности, насчет того, как американский медийщик хвастался покупками в московском продуктовом магазине. Тиллис отметил, что в советском союзе был термин для таких, как Такер: "полезные идиоты".

Об этом сообщает УНН с ссылкой на страницу Тиллиса в сети X.

Контекст

Во время скандальной поездки в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина, Карлсон снял короткое видео в одном из российских продуктовых магазинов, где он хвалил цены и качество продуктов. Пройдя магазин и выделив продукты, Карлсон обнаружил, что еженедельный магазин с подобными продуктами в США стоил бы примерно на 300 долларов дороже.

Тогда вы начинаете понимать, что идеология, возможно, не имеет такого значения, как вы думали - сказал он.

Сенатор Том Тиллис (R-NC) раскритиковал видео Карлсона в социальных сетях, обвинив бывшего ведущего Fox News в том, что он "полезный идиот".

Ах, да, Россия намного лучше США со всеми теми дешевыми продуктами и роскошными станциями метро!" он написал. "Советы имели термин для таких людей, как Такер: полезные идиоты - говорится в его заметке.

Напомним,

Интервью российского президента Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вышло 9 февраля.

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским диктатором Владимиром Путиным было раскритиковано украинским центром за распространение пропаганды и дезинформации вместо объективной журналистики.

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