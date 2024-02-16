"Корисний ідіот": в США Такера Карлсона піддано критиці за відео у російському продуктовому магазині
Київ • УНН
Сенатор Том Тілліс розкритикував Такера Карлсона за вихваляння низьких цін на продукти в росії у відео, заявивши, що Карлсон був "корисним ідіотом" для поширення кремлівської пропаганди.
Американський сенатор, представник республіканської партії Том Тілліс, засудив відеорепортажі Такера Карлсона з рф, зокрема, щодо того, як американський медійник хвалився покупками в московському продуктовому магазині. Тілліс зазначив, що в радянському союзі був термін для таких, як Такер: "корисні ідіоти".
Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Тілліса у мережі X.
Контекст
Під час скандальної поїздки до Москви, щоб взяти інтерв'ю у президента росії володимира путіна, Карлсон зняв коротке відео в одному з російських продуктових магазинів, де він хвалив ціни та якість продуктів. Пройшовши магазин і виділивши продукти, Карлсон виявив, що щотижневий магазин із подібними продуктами в США коштував би приблизно на 300 доларів дорожче.
Тоді ви починаєте розуміти, що ідеологія, можливо, не має такого значення, як ви думали
Сенатор Том Тілліс (R-NC) розкритикував відео Карлсона в соціальних мережах, звинувативши колишнього ведучого Fox News у тому, що він "корисний ідіот".
Ах, так, росія набагато краща за США з усіма тими дешевими продуктами та розкішними станціями метро!" він написав. "Ради мали термін для таких людей, як Такер: корисні ідіоти
Нагадаємо
Інтерв'ю російського президента путіна американському журналісту Такеру Карлсону вийшло 9 лютого.
Інтерв’ю американського журналіста Такера Карлсона з російським диктатором володимиром путіним було розкритиковане українським центром за поширення пропаганди та дезінформації замість об'єктивної журналістики.
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