Ведущий Карлсон извинился за поддержку Трампа и заявил о собственной ответственности

Эксклюзив
22 апреля, 16:29 • 13504 просмотра
"Дружба" восстановлена - эксперт объяснил, почему Венгрия и Словакия не отказываются от российской нефти
Эксклюзив
22 апреля, 15:42 • 31208 просмотра
Хочет ли Венгрия забрать Закарпатье и какими будут отношения Украины с Мадьяром – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 апреля, 14:08 • 21476 просмотра
Проект Трудового кодекса нуждается в существенной доработке, а социальный диалог необходимо усилить - нардеп
22 апреля, 13:19 • 23590 просмотра
В Украину снова идут заморозки и сильные порывы ветра: каким областям приготовиться
Эксклюзив
22 апреля, 13:03 • 33748 просмотра
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
22 апреля, 12:30 • 17587 просмотра
"Держали людей за стадо". Глава Федерации профсоюзов рассказал о борьбе с коррупционерами
Эксклюзив
22 апреля, 12:11 • 18344 просмотра
За патрульных, сбежавших во время теракта в Киеве, внесли залог
22 апреля, 11:41 • 13778 просмотра
90 млрд евро Украине и новые санкции против рф предварительно одобрены, процедура завершится в четверг - председательство в ЕС
22 апреля, 11:28 • 14842 просмотра
Украина сообщила о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба" - MOL
Эксклюзив
22 апреля, 11:08 • 14182 просмотра
Профсоюзы Львовщины отсудили историческое здание, которое у них отобрали после 75 лет пользования
Главная
Популярные новости
Враг совершил 127 атак и запустил более 5,6 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте22 апреля, 19:21 • 2612 просмотра
Буданов назвал ветеранов основой и моральным авторитетом государства22 апреля, 19:46 • 2518 просмотра
Трамп продлил перемирие с Ираном до 26 апреля – израильские СМИ22 апреля, 20:45 • 7694 просмотра
В Офисе Президента обсудили с делегацией Швеции вступление Украины в ЕС, истребители Gripen и подготовку пилотов22 апреля, 20:59 • 3878 просмотра
Министр ВМС США Джон Фелан внезапно подал в отставку, его обязанности будет исполнять заместитель00:37 • 15740 просмотра
публикации
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
Эксклюзив
22 апреля, 13:03 • 33748 просмотра
Бюджетные миллионы для Odrex, или почему НСЗУ платит клинике, на которую жалуются пациенты22 апреля, 10:10 • 32564 просмотра
Как улучшить память - эффективные способы тренировки и развития22 апреля, 08:17 • 41449 просмотра
От "клуба избранных" до целой индустрии: Аэрокосмическая ассоциация подготовила предложения изменений в Defence City
Эксклюзив
22 апреля, 08:07 • 34130 просмотра
Инвестиции в ОВГЗ за кредитные средства - возможности, риски и реальная выгода
Эксклюзив
22 апреля, 06:53 • 36265 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кирилл Буданов
Ханно Певкур
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Днепр (город)
Израиль
Реклама
УНН Lite
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 94379 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 72355 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 63345 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 67881 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 89948 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Золото
FGM-148 Javelin
ATACMS

Ведущий Карлсон извинился за поддержку Трампа и заявил о собственной ответственности

Киев • УНН

 • 1494 просмотра

Телеведущий назвал агитацию за Трампа моральной ошибкой из-за его заявлений об Иране. Политик в ответ назвал Карлсона человеком с низким интеллектом.

Ведущий Карлсон извинился за поддержку Трампа и заявил о собственной ответственности

Американский телеведущий Такер Карлсон публично извинился за поддержку Дональда Трампа, заявив о собственной причастности к его политическому подъему. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Детали

Заявление Карлсон сделал во время эпизода своего шоу, где общался со своим братом Бакли Карлсоном. По его словам, поддержка Трампа стала моральной ошибкой.

Мы точно в этом замешаны… Я хочу извиниться за то, что ввел людей в заблуждение – это было непреднамеренно

– сказал Карлсон.

Он добавил, что не считает достаточным просто изменить позицию, и назвал ситуацию поводом для переоценки собственных решений.

Критика Трампа и раскол

Карлсон усилил критику Трампа после его заявлений по Ирану, в частности резких высказываний о возможном уничтожении страны.

Такер Карлсон снова в Москве, но для проведения интервью с главой МИД рф Лавровым: что он хочет узнать?04.12.24, 09:28 • 17445 просмотров

В разговоре братья упомянули, что ранее поддерживали Трампа, в частности во время избирательных кампаний. Бакли Карлсон работал спичрайтером политика, а сам ведущий активно агитировал за него.

По словам Карлсона, они осознают свою роль в формировании его популярности.

Мы с вами и миллионы таких людей являемся причиной того, что это происходит сейчас

– заявил он.

Реакция Трампа

Дональд Трамп в ответ раскритиковал Карлсона, назвав его "человеком с низким IQ" и "переоцененным".

Конфликт между ними обострился в последние месяцы, в частности из-за разногласий во внешней политике и поддержку действий Израиля.

В разговоре также упоминались предыдущие выборы в США и роль Трампа в трансформации консервативного движения. Карлсон отметил, что ранее видел в нем сильного политического лидера, однако сейчас признает, что были "признаки низкого характера", которые он недооценил.

Такер Карлсон снова распространяет опровергнутый фейк о продаже украинского оружия мексиканским картелям10.02.25, 23:17 • 29457 просмотров

Степан Гафтко

