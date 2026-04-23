Ведущий Карлсон извинился за поддержку Трампа и заявил о собственной ответственности

Американский телеведущий Такер Карлсон публично извинился за поддержку Дональда Трампа, заявив о собственной причастности к его политическому подъему. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Детали

Заявление Карлсон сделал во время эпизода своего шоу, где общался со своим братом Бакли Карлсоном. По его словам, поддержка Трампа стала моральной ошибкой.

Мы точно в этом замешаны… Я хочу извиниться за то, что ввел людей в заблуждение – это было непреднамеренно – сказал Карлсон.

Он добавил, что не считает достаточным просто изменить позицию, и назвал ситуацию поводом для переоценки собственных решений.

Критика Трампа и раскол

Карлсон усилил критику Трампа после его заявлений по Ирану, в частности резких высказываний о возможном уничтожении страны.

В разговоре братья упомянули, что ранее поддерживали Трампа, в частности во время избирательных кампаний. Бакли Карлсон работал спичрайтером политика, а сам ведущий активно агитировал за него.

По словам Карлсона, они осознают свою роль в формировании его популярности.

Мы с вами и миллионы таких людей являемся причиной того, что это происходит сейчас – заявил он.

Реакция Трампа

Дональд Трамп в ответ раскритиковал Карлсона, назвав его "человеком с низким IQ" и "переоцененным".

Конфликт между ними обострился в последние месяцы, в частности из-за разногласий во внешней политике и поддержку действий Израиля.

В разговоре также упоминались предыдущие выборы в США и роль Трампа в трансформации консервативного движения. Карлсон отметил, что ранее видел в нем сильного политического лидера, однако сейчас признает, что были "признаки низкого характера", которые он недооценил.

