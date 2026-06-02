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Зеленский примет участие в саммите G7 во Франции — СМИ

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Владимир Зеленский посетит саммит G7 во Франции в конце июня. Президент обсудит с лидерами военную дипломатию и усиление ПВО.

Зеленский примет участие в саммите G7 во Франции — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский должен посетить саммит "Большой семерки" в конце этого месяца во Франции. Об этом сообщили три чиновника, которым известно о планах пригласить лидера военного времени, передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Ожидается, что Зеленский присоединится к главам государств и правительств Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и Соединенных Штатов на саммите "Большой семерки" в Эвиан-ле-Бен, сообщили чиновники, которым была предоставлена анонимность для свободного высказывания относительно подготовки к встрече.

Один из чиновников сообщил, что украинский лидер планирует обсудить военную дипломатию и противовоздушную оборону для противодействия ракетным ударам россии.

В марте советник президента Франции заявил, что Зеленский не был приглашен на саммит 15-17 июня.

Представитель Елисейского дворца во Франции, который организует саммит G7, во вторник не ответил на запрос о комментарии.

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Антонина Туманова

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