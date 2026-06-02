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Украина и Эстония усиливают оборонное сотрудничество в сфере беспилотников

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Юлия Свириденко договорилась в Таллине о развитии беспилотных систем и обмене опытом. Эстония выделила более 2,6 млн евро на украинскую энергетику.

Украина и Эстония усиливают оборонное сотрудничество в сфере беспилотников

Украина будет усиливать оборонное сотрудничество с Эстонией, в частности в сфере беспилотных систем, и постоянный обмен опытом по реагированию на вызовы безопасности. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Свириденко сообщила, что в Таллине состоялись встречи с Президентом Аларом Карисом, Председателем Рийгикогу Лаури Хуссаром и Премьер-министром Кристеном Михалом.

Договорились усилить оборонное сотрудничество, в частности в сфере беспилотных систем, и постоянный обмен опытом по реагированию на вызовы безопасности 

- сообщила премьер.

По ее словам, Эстония продолжает поддерживать украинскую энергетику — ее вклад в Фонд энергетической поддержки Украины уже превысил 2,6 млн евро. В то же время Украина готова делиться собственным опытом децентрализации энергетики и управления системой в сложных условиях.

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Эстония – надежный союзник на нашем пути к членству в ЕС. Поблагодарила за поддержку предоставления Украине займа ЕС. Также обсудили дальнейшее усиление санкционного давления на Россию, в частности работу над 21-м пакетом санкций и противодействие теневому флоту 

- добавила премьер.

Особое внимание, по ее словам, уделили работе инициативы Bring Kids Back UA для возвращения незаконно вывезенных в россию украинских детей. 

Эстония стала первой страной, парламент которой ратифицировал соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Параллельно работаем над созданием компенсационного механизма. Благодарю за участие в восстановлении Украины и уже активные проекты в Житомирской области. Впереди — Конференция по вопросам восстановления Украины в Гданьске, где мы расширим наше сотрудничество 

- резюмировала Свириденко.

Антонина Туманова

ПолитикаТехнологии
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Кристен Михаль
Юлия Свириденко
Европейский Союз
Таллинн
Эстония
Украина