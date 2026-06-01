Украина и Литва запускают Brave Lithuania для создания новейшего оружия

Украина и Литва объявили о запуске Brave Lithuania — инициативы по поддержке инноваций, которая поможет украинским и литовским разработчикам быстрее создавать и внедрять решения в приоритетных направлениях defence tech. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Во время NATO–Ukraine Forum объявили о запуске Brave Lithuania — инициативы по поддержке инноваций, которую совместно будут внедрять Министерство национальной обороны Литвы, министерство обороны Украины и кластер Brave1. Запуск программы анонсировали совместно с Премьер-министром Литвы Ингой Ругинене в Вильнюсе. Инициатива поможет украинским и литовским разработчикам быстрее создавать и внедрять решения в приоритетных направлениях defence tech. В частности, в сферах беспилотных систем, РЭБ, искусственного интеллекта, систем связи и других технологий, которые необходимы на поле боя уже сегодня — сообщила Свириденко.

По ее словам, украинская оборонная промышленность сегодня — одна из самых динамичных в мире. С 2022 года производственные мощности Украины выросли в 50 раз — с 1 млрд долларов до 50 млрд долларов.

Украина имеет уникальный опыт создания оборонных технологий в условиях современной полномасштабной войны. Литва является одним из наших ближайших партнеров в сфере безопасности и обороны. Объединение оборонных инновационных экосистем наших стран открывает новые возможности для совместных разработок. С украинской стороны программу будет реализовывать кластер оборонных технологий Brave1 — добавила Свириденко.

