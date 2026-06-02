Спикер Сейма Польши призвал не обострять споры с Украиной из-за исторической политики

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый заявил, что Варшава должна сохранять хорошие отношения с Украиной и избегать обострения споров вокруг исторической политики. Об этом он сказал во время встречи с жителями города Сосновец, сообщает Do Rzeczy, пишет УНН.

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По словам Чажастого, в последнее время в Польше все чаще звучит антиукраинская риторика, а одной из самых чувствительных тем в двусторонних отношениях остается историческая память. Он подчеркнул, что, несмотря на существующие разногласия, в интересах Польши поддерживать конструктивный диалог с Киевом.

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В то же время политик раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одной из воинских частей почетное наименование «Героев УПА». Чажастый заявил, что не видит логического объяснения такому шагу.

Несмотря на это, спикер польского парламента подчеркнул, что исторические споры не должны становиться причиной ухудшения отношений между Польшей и Украиной, особенно в условиях продолжающейся российской агрессии.

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