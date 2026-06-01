С здания ратуши польского Люблина сняли флаг Украины из-за присвоения подразделению ССО названия "имени Героев УПА"

$44.270.0051.550.12
ukenru
Эксклюзив
09:18 • 6628 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
07:11 • 15133 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 35665 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 72817 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 55596 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 118040 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 107430 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 58213 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 95146 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 107513 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
29%
750мм
Популярные новости
Вражеский дрон Герань-2 повредил детский сад и жилые дома в Сумах1 июня, 02:01 • 19478 просмотра
Водитель во время спора на дороге в Киеве выстрелил оппоненту в живот - полицияPhoto1 июня, 05:24 • 9824 просмотра
Сокращение помощи США ударило по расследованиям военных преступлений рф в Украине - Reuters06:46 • 13147 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto09:04 • 10112 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня10:10 • 8340 просмотра
публикации
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня10:10 • 8358 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 47595 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города31 мая, 06:00 • 53344 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 118040 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto30 мая, 13:42 • 72187 просмотра
Актуальные люди
Эмманюэль Макрон
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Иран
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto09:04 • 10124 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 33978 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 54204 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 68972 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 72450 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Financial Times
Instagram

С здания ратуши польского Люблина сняли флаг Украины из-за присвоения подразделению ССО названия "имени Героев УПА"

Киев • УНН

 • 650 просмотра

В Люблине сняли флаг Украины с ратуши из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА. Городские власти продолжают поддерживать Украину в борьбе.

С здания ратуши польского Люблина сняли флаг Украины из-за присвоения подразделению ССО названия "имени Героев УПА"

В польском городе Люблин со здания ратуши убрали украинский флаг, который был вывешен в 2022 году как символ солидарности с Украиной. В городских властях заявили, что это решение стало реакцией на присвоение одному из подразделений Сил специальных операций Украины названия "имени Героев УПА". Об этом сообщает польское издание Wiadomosci, передает УНН.

Детали

Украинский флаг развевался над зданием ратуши вместе с флагами Польши, Европейского Союза и Люблина. По информации издания, городские власти сообщили, что решение о его снятии связано с недавними действиями украинских властей.

По примеру других польских городов мы решили убрать украинский флаг со здания Люблинской ратуши. Мы разделяем критическую позицию Министерства иностранных дел Республики Польша и Посольства Польши в Киеве относительно решения президента Владимира Зеленского

- говорится в заявлении мэрии.

В городских властях также подчеркнули, что героизация формирований, которые, по их мнению, ответственны за преступления против гражданского населения, наносит боль памяти польских жертв и осложняет диалог между сторонами.

Несмотря на снятие флага, городские власти подчеркнули, что продолжают поддерживать Украину.

Мы не видим противоречия между защитой исторической правды и солидарностью с нацией, ставшей жертвой неспровоцированной агрессии

- отметили в мэрии.

Среди жителей Люблина мнения относительно этого шага разделились. Часть горожан поддержала решение, ссылаясь на свое отношение к УПА. Другие считают, что такой шаг неуместен во время войны в Украине.

Украинский флаг был размещен на здании Люблинской ратуши в 2022 году по решению мэра города Кшиштофа Жука как знак поддержки Украины после начала полномасштабного российского вторжения.

В Польше вернули скандальный автобусный маршрут 666, несмотря на давление религиозных организаций01.06.26, 12:19 • 2540 просмотров

Алла Киосак

ПолитикаНаши за границей
Война в Украине
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Европейский Союз
Люблин
Владимир Зеленский
Украина
Польша