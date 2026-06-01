С здания ратуши польского Люблина сняли флаг Украины из-за присвоения подразделению ССО названия "имени Героев УПА"
Киев • УНН
В Люблине сняли флаг Украины с ратуши из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА. Городские власти продолжают поддерживать Украину в борьбе.
В польском городе Люблин со здания ратуши убрали украинский флаг, который был вывешен в 2022 году как символ солидарности с Украиной. В городских властях заявили, что это решение стало реакцией на присвоение одному из подразделений Сил специальных операций Украины названия "имени Героев УПА". Об этом сообщает польское издание Wiadomosci, передает УНН.
Детали
Украинский флаг развевался над зданием ратуши вместе с флагами Польши, Европейского Союза и Люблина. По информации издания, городские власти сообщили, что решение о его снятии связано с недавними действиями украинских властей.
По примеру других польских городов мы решили убрать украинский флаг со здания Люблинской ратуши. Мы разделяем критическую позицию Министерства иностранных дел Республики Польша и Посольства Польши в Киеве относительно решения президента Владимира Зеленского
В городских властях также подчеркнули, что героизация формирований, которые, по их мнению, ответственны за преступления против гражданского населения, наносит боль памяти польских жертв и осложняет диалог между сторонами.
Несмотря на снятие флага, городские власти подчеркнули, что продолжают поддерживать Украину.
Мы не видим противоречия между защитой исторической правды и солидарностью с нацией, ставшей жертвой неспровоцированной агрессии
Среди жителей Люблина мнения относительно этого шага разделились. Часть горожан поддержала решение, ссылаясь на свое отношение к УПА. Другие считают, что такой шаг неуместен во время войны в Украине.
Украинский флаг был размещен на здании Люблинской ратуши в 2022 году по решению мэра города Кшиштофа Жука как знак поддержки Украины после начала полномасштабного российского вторжения.
