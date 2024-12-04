Такер Карлсон снова в Москве, но для проведения интервью с главой МИД рф Лавровым: что он хочет узнать?

Американский телеведущий Такер Карлсон сообщил, что посетил Россию с целью записи беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Передает УНН со ссылкой на страницу Карлсона в X.

Журналист Такер Карлсон сообщил в видеообращении в соцсетях, что снова вернулся в столицу рф.

В видеообращении Карлсон также говорил о вероятной угрозе ядерной войны.

Мы вчера вернулись в Москву для того, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. .. Мы решили спросить, где именно мы находимся. Движемся ли мы к беспрецедентному конфликту между Россией и Соединенными Штатами? Есть ли способ выдернуть Россию обратно с Востока, из сферы влияния Китая, на Запад или это постоянный альянс?