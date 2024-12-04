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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Такер Карлсон снова в Москве, но для проведения интервью с главой МИД рф Лавровым: что он хочет узнать?

Такер Карлсон снова в Москве, но для проведения интервью с главой МИД рф Лавровым: что он хочет узнать?

Киев  •  УНН

 • 8163 просмотра

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Американский телеведущий Такер Карлсон прибыл в Москву для интервью с главой МИД рф Лавровым. Журналист планировал обсудить возможность ядерного конфликта и отношения России с Китаем и Западом.

Американский телеведущий Такер Карлсон сообщил, что посетил Россию с целью записи беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Передает УНН со ссылкой на страницу Карлсона в X.

Журналист Такер Карлсон сообщил в видеообращении в соцсетях, что снова вернулся в столицу рф. 

В видеообращении Карлсон также говорил о вероятной угрозе ядерной войны.

Мы вчера вернулись в Москву для того, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. .. Мы решили спросить, где именно мы находимся. Движемся ли мы к беспрецедентному конфликту между Россией и Соединенными Штатами? Есть ли способ выдернуть Россию обратно с Востока, из сферы влияния Китая, на Запад или это постоянный альянс?

- заявил Такер Карлсон.

Как причастны Россия, Китай и ядерное оружие к неизвестным дронам над Британией-эксперт1 дек. 2024, 03:26 • 60943 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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