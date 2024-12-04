Такер Карлсон снова в Москве, но для проведения интервью с главой МИД рф Лавровым: что он хочет узнать?
Киев • УНН
Американский телеведущий Такер Карлсон прибыл в Москву для интервью с главой МИД рф Лавровым. Журналист планировал обсудить возможность ядерного конфликта и отношения России с Китаем и Западом.
Американский телеведущий Такер Карлсон сообщил, что посетил Россию с целью записи беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Передает УНН со ссылкой на страницу Карлсона в X.
Журналист Такер Карлсон сообщил в видеообращении в соцсетях, что снова вернулся в столицу рф.
В видеообращении Карлсон также говорил о вероятной угрозе ядерной войны.
Мы вчера вернулись в Москву для того, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. .. Мы решили спросить, где именно мы находимся. Движемся ли мы к беспрецедентному конфликту между Россией и Соединенными Штатами? Есть ли способ выдернуть Россию обратно с Востока, из сферы влияния Китая, на Запад или это постоянный альянс?
Как причастны Россия, Китай и ядерное оружие к неизвестным дронам над Британией-эксперт1 дек. 2024, 03:26 • 60943 просмотра