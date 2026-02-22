Арабские страны резко осудили заявление посла США о праве Израиля на земли Ближнего Востока

$43.270.00
50.920.00
ukenru
00:48 • 1850 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
23:49 • 6100 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
22:51 • 12121 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 28145 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 26375 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 33475 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 32794 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 27262 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24008 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 27690 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
71%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На газоперерабатывающем заводе в самарской области рф прогремели взрывыPhoto21 февраля, 15:59 • 4366 просмотра
Зеленский поручил Умерову активизировать работу с Ближним Востоком и ТурциейVideo21 февраля, 16:25 • 6128 просмотра
Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран21 февраля, 16:35 • 16478 просмотра
россияне убили 77-летнего мужчину в Орехове Запорожской области21 февраля, 17:00 • 4630 просмотра
В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавшихVideo22:57 • 7250 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 50590 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 59863 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 71574 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 85504 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 123360 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Львов
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 21317 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 25512 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 27089 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 19434 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 22075 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
ТикТок
Facebook

Арабские страны резко осудили заявление посла США о праве Израиля на земли Ближнего Востока

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Арабские страны резко осудили заявление посла США в Израиле Майка Хакаби относительно расширения израильского контроля на значительную часть региона.

Арабские страны резко осудили заявление посла США о праве Израиля на земли Ближнего Востока
Фото: AP

Дипломатический скандал разгорелся после интервью американского посла в Израиле Майка Хакаби, в котором он поддержал идею расширения израильского контроля на значительную часть региона. Его слова вызвали волну возмущения среди мусульманских государств, которые обвинили дипломата в распространении экстремистской риторики и нарушении международного права. Об этом пишет УНН.

Детали

Было бы хорошо, если бы они забрали все

– ответил Майк Хакаби на вопрос Такера Карлсона о библейском праве потомков Авраама на территорию почти всего современного Ближнего Востока.

При этом посол добавил, что Израиль якобы не стремится к расширению территорий, а лишь заботится о безопасности на землях, которыми "владеет законно".

Реакция мусульманского мира и международных организаций

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии назвало заявления Хакаби "экстремистской риторикой" и призвало Государственный департамент США немедленно предоставить официальное разъяснение своей позиции. К протесту присоединились Египет, Иордания, Кувейт, Оман, а также Организация исламского сотрудничества и Лига арабских государств.

Amnesty International выявила угрозу казни 30 активистов в Иране21.02.26, 22:34 • 2770 просмотров

Дипломаты стран региона подчеркнули, что подобные высказывания подрывают стабильность и нивелируют усилия по мирному урегулированию конфликтов.

Обвинения в нарушении международного права

Египетское внешнеполитическое ведомство охарактеризовало слова посла как "вопиющее нарушение" мировых норм, напомнив, что Израиль не имеет суверенитета над оккупированными палестинскими и другими арабскими землями.

Критики отмечают, что такие заявления официального представителя США фактически легитимизируют аннексию и создают опасный прецедент в международных отношениях. Несмотря на дополнение Хакаби о праве на безопасность, основная часть его выступления воспринята как прямой призыв к территориальной экспансии.

ХАМАС восстанавливает контроль над Сектором Газа после перемирия, усиливая репрессии19.02.26, 11:53 • 4817 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Такер Карлсон
Иордания
Кувейт
Оман
Соединённые Штаты
Египет