Арабские страны резко осудили заявление посла США о праве Израиля на земли Ближнего Востока
Арабские страны резко осудили заявление посла США в Израиле Майка Хакаби относительно расширения израильского контроля на значительную часть региона.
Дипломатический скандал разгорелся после интервью американского посла в Израиле Майка Хакаби, в котором он поддержал идею расширения израильского контроля на значительную часть региона. Его слова вызвали волну возмущения среди мусульманских государств, которые обвинили дипломата в распространении экстремистской риторики и нарушении международного права. Об этом пишет УНН.
Детали
Было бы хорошо, если бы они забрали все
При этом посол добавил, что Израиль якобы не стремится к расширению территорий, а лишь заботится о безопасности на землях, которыми "владеет законно".
Реакция мусульманского мира и международных организаций
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии назвало заявления Хакаби "экстремистской риторикой" и призвало Государственный департамент США немедленно предоставить официальное разъяснение своей позиции. К протесту присоединились Египет, Иордания, Кувейт, Оман, а также Организация исламского сотрудничества и Лига арабских государств.
Дипломаты стран региона подчеркнули, что подобные высказывания подрывают стабильность и нивелируют усилия по мирному урегулированию конфликтов.
Обвинения в нарушении международного права
Египетское внешнеполитическое ведомство охарактеризовало слова посла как "вопиющее нарушение" мировых норм, напомнив, что Израиль не имеет суверенитета над оккупированными палестинскими и другими арабскими землями.
Критики отмечают, что такие заявления официального представителя США фактически легитимизируют аннексию и создают опасный прецедент в международных отношениях. Несмотря на дополнение Хакаби о праве на безопасность, основная часть его выступления воспринята как прямой призыв к территориальной экспансии.
