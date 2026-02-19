ХАМАС восстанавливает контроль над Сектором Газа после перемирия, усиливая репрессии
Киев • УНН
После перемирия с Израилем ХАМАС восстанавливает контроль над Сектором Газа, несмотря на потери. Группировка расширяет контроль над безопасностью, налогами и госуслугами, преследуя «коллаборационистов».
Жители Сектора Газа заявляют, что, несмотря на перемирие, остановившее войну с Израилем, заключенное в октябре прошлого года, радикальная группировка ХАМАС восстанавливает контроль над Газой, несмотря на большие потери в боях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Кроме того, ХАМАС расширяет свой контроль над безопасностью, налоговыми поступлениями и государственными услугами. По словам местных активистов, на улицах городов Сектора Газа присутствуют "полиция" и "служба безопасности" ХАМАС. Они преследуют тех, кого они называют "израильскими коллаборационистами" и людьми с собственным мнением, отличным от радикальной группировки.
Это вызывает вопросы относительно долгосрочной стратегии группировки и готовности отказаться от оружия и власти, как того требует второй этап мирного плана Дональда Трампа
Также, как сообщает BBC, местные жители жалуются на возобновление жесткого контроля над официальными сборами и налогами.
Каждый день они агрессивно приходят к нам с теми же требованиями, говоря, что если мы не заплатим, они выбросят нас и наши товары на улицу. Они требуют 700 шекелей (225 долларов США - ред.), никто из нас не может себе этого позволить
Отмечается, что налоги, взимаемые ХАМАСом, зависят от вида и количества товаров. Если торговец отказывается платить, применяется сила, а в некоторых случаях его похищают или угрожают. Никто не может избежать уплаты налогов на товары.
Напомним
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит восстановления Сектора Газа до полного разоружения ХАМАС и сохранит контроль над безопасностью в регионе.