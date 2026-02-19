$43.290.03
09:20 • 1754 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12 • 2228 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
07:36 • 6872 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
07:02 • 2758 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 22940 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 55861 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 48379 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 61982 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 36923 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 26426 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
ХАМАС восстанавливает контроль над Сектором Газа после перемирия, усиливая репрессии

Киев • УНН

 • 102 просмотра

После перемирия с Израилем ХАМАС восстанавливает контроль над Сектором Газа, несмотря на потери. Группировка расширяет контроль над безопасностью, налогами и госуслугами, преследуя «коллаборационистов».

ХАМАС восстанавливает контроль над Сектором Газа после перемирия, усиливая репрессии

Жители Сектора Газа заявляют, что, несмотря на перемирие, остановившее войну с Израилем, заключенное в октябре прошлого года, радикальная группировка ХАМАС восстанавливает контроль над Газой, несмотря на большие потери в боях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Кроме того, ХАМАС расширяет свой контроль над безопасностью, налоговыми поступлениями и государственными услугами. По словам местных активистов, на улицах городов Сектора Газа присутствуют "полиция" и "служба безопасности" ХАМАС. Они преследуют тех, кого они называют "израильскими коллаборационистами" и людьми с собственным мнением, отличным от радикальной группировки.

Это вызывает вопросы относительно долгосрочной стратегии группировки и готовности отказаться от оружия и власти, как того требует второй этап мирного плана Дональда Трампа

- говорится в публикации.

Также, как сообщает BBC, местные жители жалуются на возобновление жесткого контроля над официальными сборами и налогами.

Каждый день они агрессивно приходят к нам с теми же требованиями, говоря, что если мы не заплатим, они выбросят нас и наши товары на улицу. Они требуют 700 шекелей (225 долларов США - ред.), никто из нас не может себе этого позволить

 - рассказал один из жителей региона.

Отмечается, что налоги, взимаемые ХАМАСом, зависят от вида и количества товаров. Если торговец отказывается платить, применяется сила, а в некоторых случаях его похищают или угрожают. Никто не может избежать уплаты налогов на товары.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит восстановления Сектора Газа до полного разоружения ХАМАС и сохранит контроль над безопасностью в регионе.

Евгений Устименко

Государственный бюджет
Столкновения
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа