ХАМАС відновлює контроль над Сектором Гази після перемир'я, посилюючи репресії

Жителі Сектору Гази заявляють, що попри перемир'я, що зупинило війну з Ізраїлем, що було укладене в жовтні минулого року, радикальне угрупування ХАМАС відновлює контроль над Газою, незважаючи на великі втрати у боях. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Крім того, ХАМАС розширює свій контроль над безпекою, податковими надходженнями та державними послугами. За словами місцевих активістів, на вулицях міст Сектору Гази присутні "поліція" та "служба безпеки" ХАМАС. Вони переслідують тих, кого вони називають "ізраїльськими колабораціоністами" та людьми з власною думкою, відмінною від радикального угрупування.

Це викликає питання щодо довгострокової стратегії угрупування та готовності відмовитися від зброї та влади, як того вимагає другий етап мирного плану Дональда Трампа - йдеться у публікації.

Також, як повідомляє BBC, місцеві жителі скаржаться на відновлення жорсткого контролю над офіційними зборами та податками.

Кожен день вони агресивно приходять до нас із тими самими вимогами, кажучи, що якщо ми не заплатимо, вони викинуть нас і наші товари на вулицю. Вони вимагають 700 шекелів (225 доларів США - ред.), ніхто з нас не може собі цього дозволити - розповів один з жителів регіону.

Зазначається, що податки, які стягуються ХАМАСом, залежать від виду та кількості товарів. Якщо торговець відмовляється платити, застосовується сила, а в деяких випадках його викрадають або погрожують. Ніхто не може уникнути сплати податків на товари.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не допустить відновлення Сектору Гази до повного роззброєння ХАМАС та збереже контроль над безпекою в регіоні.