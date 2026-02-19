$43.290.03
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ХАМАС відновлює контроль над Сектором Гази після перемир'я, посилюючи репресії

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Після перемир'я з Ізраїлем ХАМАС відновлює контроль над Сектором Гази, незважаючи на втрати. Угруповання розширює контроль над безпекою, податками та держпослугами, переслідуючи "колаборантів".

ХАМАС відновлює контроль над Сектором Гази після перемир'я, посилюючи репресії

Жителі Сектору Гази заявляють, що попри перемир'я, що зупинило війну з Ізраїлем, що було укладене в жовтні минулого року, радикальне угрупування ХАМАС відновлює контроль над Газою, незважаючи на великі втрати у боях. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Крім того, ХАМАС розширює свій контроль над безпекою, податковими надходженнями та державними послугами. За словами місцевих активістів, на вулицях міст Сектору Гази присутні "поліція" та "служба безпеки" ХАМАС. Вони переслідують тих, кого вони називають "ізраїльськими колабораціоністами" та людьми з власною думкою, відмінною від радикального угрупування.

Це викликає питання щодо довгострокової стратегії угрупування та готовності відмовитися від зброї та влади, як того вимагає другий етап мирного плану Дональда Трампа

- йдеться у публікації.

Також, як повідомляє BBC, місцеві жителі скаржаться на відновлення жорсткого контролю над офіційними зборами та податками.

Кожен день вони агресивно приходять до нас із тими самими вимогами, кажучи, що якщо ми не заплатимо, вони викинуть нас і наші товари на вулицю. Вони вимагають 700 шекелів (225 доларів США - ред.), ніхто з нас не може собі цього дозволити

 - розповів один з жителів регіону.

Зазначається, що податки, які стягуються ХАМАСом, залежать від виду та кількості товарів. Якщо торговець відмовляється платити, застосовується сила, а в деяких випадках його викрадають або погрожують. Ніхто не може уникнути сплати податків на товари.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не допустить відновлення Сектору Гази до повного роззброєння ХАМАС та збереже контроль над безпекою в регіоні.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Державний бюджет
Сутички
Ізраїль
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа