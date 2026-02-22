$43.270.00
Арабські країни різко засудили заяву посла США щодо права Ізраїлю на землі Близького Сходу

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Арабські країни різко засудили заяву посла США в Ізраїлі Майка Хакабі щодо розширення ізраїльського контролю на значну частину регіону.

Арабські країни різко засудили заяву посла США щодо права Ізраїлю на землі Близького Сходу
Фото: AP

Дипломатичний скандал розгорівся після інтерв'ю американського посла в Ізраїлі Майка Хакабі, у якому він підтримав ідею розширення ізраїльського контролю на значну частину регіону. Його слова викликали хвилю обурення серед мусульманських держав, які звинуватили дипломата у поширенні екстремістської риторики та порушенні міжнародного права. Про це пише УНН.

Деталі

Було б добре, якби вони забрали все

– відповів Майк Хакабі на запитання Такера Карлсона про біблійне право нащадків Авраама на територію майже всього сучасного Близького Сходу.

При цьому посол додав, що Ізраїль нібито не прагне розширення територій, а лише дбає про безпеку на землях, якими "володіє законно".

Реакція мусульманського світу та міжнародних організацій

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії назвало заяви Хакабі "екстремістською риторикою" та закликало Державний департамент США негайно надати офіційне роз'яснення своєї позиції. До протесту приєдналися Єгипет, Йорданія, Кувейт, Оман, а також Організація ісламського співробітництва та Ліга арабських держав.

Amnesty International виявила загрозу страти 30 активістів в Ірані21.02.26, 22:34 • 2662 перегляди

Дипломати країн регіону наголосили, що подібні висловлювання підривають стабільність та нівелюють зусилля з мирного врегулювання конфліктів.

Звинувачення у порушенні міжнародного права

Єгипетське зовнішньополітичне відомство охарактеризувало слова посла як "кричуще порушення" світових норм, нагадавши, що Ізраїль не має суверенітету над окупованими палестинськими та іншими арабськими землями.

Критики зазначають, що такі заяви офіційного представника США фактично легітимізують анексію та створюють небезпечний прецедент у міжнародних відносинах. Попри доповнення Хакабі про право на безпеку, основна частина його виступу сприйнята як прямий заклик до територіальної експансії.

ХАМАС відновлює контроль над Сектором Гази після перемир'я, посилюючи репресії19.02.26, 11:53 • 4817 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ізраїль
Державний департамент США
Такер Карлсон
Йорданія
Кувейт
Оман
Сполучені Штати Америки
Єгипет