В рф школьники будут учиться по методике, построенной на интервью путина и Карлсона. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

российские ученики теперь будут изучать материалы образовательной программы, построенной на основе интервью между путиным и американским журналистом Такером Карлсоном.

Согласно новой методике, разработанной российским руководством и опубликованной на портале "Единый урок рф", учителям рекомендуется активно привлекать детей к изучению контекста.

Одной из ключевых инициатив является совместное изучение материалов интервью в классах, организация дебатов на темы, обсуждаемые в разговоре и привлечение учеников к "исследовательским проектам" на основе высказанных взглядов.

Добавим

Отмечается, что такой подход будет способствовать развитию критического мышления учащихся и позволит им "лучше понять позицию рф на мировой арене".

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