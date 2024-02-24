російські школи візьмуть інтерв'ю путіна і Карлсона за основу нової навчальної програми
Київ • УНН
Тепер російські учні вивчатимуть навчальні матеріали на основі інтерв'ю між путіним і Такером Карлсоном, беручи участь у контекстному навчанні та дебатах навколо обговорюваних тем.
У рф школярі навчатимуться за методикою, побудованою на інтерв’ю путіна та Карлсона. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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російські учні тепер вивчатимуть матеріали освітньої програми, побудованої на основі інтерв’ю між путіним та американським журналістом Такером Карлсоном.
Згідно з новою методикою, розробленою російським керівництвом і опублікованою на порталі "Единый урок рф", учителям рекомендується активно залучати дітей до вивчення контексту.
Однією з ключових ініціатив є спільне вивчення матеріалів інтерв’ю в класах, організація дебатів на теми, обговорені в розмові та залучення учнів до "дослідницьких проєктів" на основі висловлених поглядів.
Додамо
Зазначається, що такий підхід сприятиме розвитку критичного мислення учнів та дозволить їм "краще зрозуміти позицію рф на світовій арені".
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