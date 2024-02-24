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The Guardian

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У рф кількість засуджених за "екстремізм" перевищує рівень репресій радянських часів

Київ • УНН

 • 30172 перегляди

Згідно з дослідженням Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, кількість людей, засуджених за "екстремізм" в рф за останні п'ять років, перевищила рівень репресій за часів Радянського Союзу.

У рф кількість засуджених за "екстремізм" перевищує рівень репресій радянських часів

У рф за останні роки кількість засуджених за "екстремізм" перевищила рівень репресій у часи СРСР. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

Деталі

За результатами дослідження видання "Проект", за останні п'ять років в рф за звинуваченням у "екстремізмі" засуджено більше осіб, ніж коли-небудь за "антирадянщину" у часи СРСР.

Відтак аналіз справ, які надійшли до російських судів у період з 2018 по 2023 роки, показав, що цей період відзначається значним погіршенням ситуації щодо свободи слова в рф.

Усього до судів рф надійшло 5829 справ, пов'язаних із злочинами проти держави та статтями, пов'язаними з відмовою брати участь у війні в Україні. Зокрема, за розголошення державної таємниці та шпигунство було засуджено значно більше людей, ніж за часів Холодної війни.

Додамо

Експерти "Проекту" підкреслили, що масштаб репресій в рф за останні роки майже дорівнює рівню під час 29-річного "царювання" сталіна.

Репресії проти тих, хто критикує кремль: британська розвідка пояснила, що означає вирок гіркіну в рф26.01.24, 12:39 • 34820 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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