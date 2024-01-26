Репресії проти тих, хто критикує кремль: британська розвідка пояснила, що означає вирок гіркіну в рф
Київ • УНН
російський терорист ігор гіркін був засуджений в рамках репресій Кремля проти критиків політики москви. Його арешт у липні 2023 року і подальший вирок відображають дедалі більш авторитарний характер росії.
Вирок для російського терориста ігоря гіркіна є частиною репресії кремля проти тих, хто критикує політику москви. Про це йдеться у звіті британської розвідки, який оприлюднило Міністерство оборони Британії, передає УНН.
Деталі
Аналітики зауважили, що гіркіна в РФ арештували у липні 2023 року – після заколоту ватажка групи "вагнера" євгенія пригожина.
Британські розвідники підкреслили, що Гіркін критикував керівництво РФ та хід розв’язаної агресивної війни проти України.
Вирок Гіркіну є частиною широких репресій проти тих, хто критикує кремль і війну в Україні, що відображає більш авторитарний характер життя в путінській росії
Доповнення
Аналітики додають, що після заколоту пригожина кремль став більш чутливим до критики ведення ним війни проти рф з боку жорстких націоналістів, "оскільки вони є однією з небагатьох можливих альтернатив путінському керівництву".
Нагадаємо
ігор "стрєлков" гіркін, колишній лідер терористів "донецької народної республіки", був засуджений московським міським судом до 4 років позбавлення волі за заклики до екстремістської діяльності в Інтернеті.
Суд також заборонив гіркіну займатися адмініструванням сайтів протягом трьох років.
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