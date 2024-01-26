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Репресії проти тих, хто критикує кремль: британська розвідка пояснила, що означає вирок гіркіну в рф

Репресії проти тих, хто критикує кремль: британська розвідка пояснила, що означає вирок гіркіну в рф

Київ • УНН

 • 34818 перегляди

російський терорист ігор гіркін був засуджений в рамках репресій Кремля проти критиків політики москви. Його арешт у липні 2023 року і подальший вирок відображають дедалі більш авторитарний характер росії.

Вирок для російського терориста ігоря гіркіна є частиною репресії кремля проти тих, хто критикує політику москви. Про це йдеться у звіті британської розвідки, який оприлюднило Міністерство оборони Британії, передає УНН.

Деталі 

Аналітики зауважили, що гіркіна в РФ арештували у липні 2023 року – після заколоту ватажка групи "вагнера" євгенія пригожина.

Британські розвідники підкреслили, що Гіркін критикував керівництво РФ та хід розв’язаної агресивної війни проти України.

Вирок Гіркіну є частиною широких репресій проти тих, хто критикує кремль і війну в Україні, що відображає більш авторитарний характер життя в путінській росії

- йдеться у звіті.

Доповнення

Аналітики додають, що після заколоту пригожина кремль став більш чутливим до критики ведення ним війни проти рф з боку жорстких націоналістів, "оскільки вони є однією з небагатьох можливих альтернатив путінському керівництву".

Нагадаємо

ігор "стрєлков" гіркін, колишній лідер терористів "донецької народної республіки", був засуджений московським міським судом до 4 років позбавлення волі за заклики до екстремістської діяльності в Інтернеті.

Суд також заборонив гіркіну займатися адмініструванням сайтів протягом трьох років.

Психологічне катування: гіркін скаржиться, що його змушують слухати передачі соловйова19.01.24, 17:14 • 33730 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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