Суд москви увʼязнив на 4 роки ігоря стрєлкова (гіркіна) у справі про "заклики до екстремізму"
Київ • УНН
ігор "стрєлков" гіркін, колишній лідер терористів "донецької народної республіки", був засуджений московським міським судом до 4 років позбавлення волі за заклики до екстремістської діяльності в Інтернеті. Суд також заборонив гіркіну займатися адмініструванням сайтів протягом трьох років.
У росії колишнього лідера терористів "днр" ігоря стрєлкова (гіркіна) засудили до 4 років колонії загального режиму. Колишнього офіцера фсб визнали винним у закликах до здійснення екстремістської діяльності в інтернеті (частина 2 статті 280 кк рф).
Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Міський суд москви визнав гіркіна винним у "закликах до екстремізму в інтернеті", засудивши до чотирьох років колонії. Також суд країни-окупанта суд заборонив "стрєлкову" займатися адмініструванням сайтів в інтернеті упродовж трьох років.
Контекст
гіркіна затримали в липні 2023 року, - його звинуватили за частиною 2 статті 280 кк ("Публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету"). Для порушення справи підставами стали публікації колишнього ватажка бойовиків "днр" в телеграм-каналі: у першому дописі гіркін припускав можливу здачу Криму, а також прокоментував невиплати військовим фразою "Громадяни, так адже за це розстрілювати мало".
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Судовий процес проходив у закритому режимі, оскільки ще у серпні 2023 року слідство засекретило кримінальну справу гіркіна, втім сам він та його захист просили відкрити розгляд справи для слухачів і журналістів.
За даними росЗМІ на першому засіданні у кримінальній справі про заклики до екстремістської діяльності, колишній офіцер фсб рф ігор гіркін не визнав свою провину.
У грудні 2023 року, перебуваючи в російському СІЗО, гіркін заявив, що боїться повторити долю керівника"пвк вагнер" євгена пригожина, який загинув в авіакатастрофі.
Також "стрєлков" заявив, що над ним знущаються в ізоляторі, стверджуючи, що його психологічно катують та змушують слухати ефіри володимира соловйова.
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