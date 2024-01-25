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Суд москви увʼязнив на 4 роки ігоря стрєлкова (гіркіна) у справі про "заклики до екстремізму"

Суд москви увʼязнив на 4 роки ігоря стрєлкова (гіркіна) у справі про "заклики до екстремізму"

Київ • УНН

 • 20835 перегляди

ігор "стрєлков" гіркін, колишній лідер терористів "донецької народної республіки", був засуджений московським міським судом до 4 років позбавлення волі за заклики до екстремістської діяльності в Інтернеті. Суд також заборонив гіркіну займатися адмініструванням сайтів протягом трьох років.

У росії колишнього лідера терористів "днр" ігоря стрєлкова (гіркіна) засудили до 4 років колонії загального режиму. Колишнього офіцера фсб визнали винним у закликах до здійснення екстремістської діяльності в інтернеті (частина 2 статті 280 кк рф).

Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Міський суд москви визнав гіркіна винним у "закликах до екстремізму в інтернеті", засудивши до чотирьох років колонії. Також суд країни-окупанта суд заборонив "стрєлкову" займатися адмініструванням сайтів в інтернеті упродовж трьох років.

Контекст

гіркіна затримали в липні 2023 року, - його звинуватили за частиною 2 статті 280 кк ("Публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету"). Для порушення справи підставами стали публікації колишнього ватажка бойовиків "днр" в телеграм-каналі: у першому дописі гіркін припускав можливу здачу Криму, а також прокоментував невиплати військовим фразою "Громадяни, так адже за це розстрілювати мало".

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Судовий процес проходив у закритому режимі, оскільки ще у серпні 2023 року слідство засекретило кримінальну справу гіркіна, втім сам він та його захист просили відкрити розгляд справи для слухачів і журналістів.

За даними росЗМІ на першому засіданні у кримінальній справі про заклики до екстремістської діяльності, колишній офіцер фсб рф ігор гіркін не визнав свою провину.

У грудні 2023 року, перебуваючи в російському СІЗО, гіркін заявив, що боїться повторити долю керівника"пвк вагнер" євгена пригожина, який загинув в авіакатастрофі.

Також "стрєлков" заявив, що над ним знущаються в ізоляторі, стверджуючи, що його психологічно катують та змушують слухати ефіри володимира соловйова.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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