Суд москвы посадил на 4 года Игоря стрелкова (гиркина) по делу о "призывах к экстремизму"

В россии бывшего лидера террористов "днр" игоря стрелкова (гиркина) приговорили к 4 годам колонии общего режима. Бывшего офицера фсб признали виновным в призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (часть 2 статьи 280 УК рф).

Об этом передает УНН с ссылкой на росСМИ.

Детали

Городской суд москвы признал Гиркина виновным в "призывах к экстремизму в интернете", приговорив к четырем годам колонии. Также суд страны-оккупанта суд запретил "стрелкову" заниматься администрированием сайтов в интернете в течение трех лет.

Контекст

гиркина задержали в июле 2023 года, - его обвинили по части 2 статьи 280 УК ("Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета"). Для возбуждения дела основаниями стали публикации бывшего главаря боевиков "днр" в телеграм-канале: в первом посте Гиркин предполагал возможную сдачу Крыма, а также прокомментировал невыплаты военным фразой "Граждане, так ведь за это расстреливать мало".

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Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку еще в августе 2023 года следствие засекретило уголовное дело Гиркина, впрочем сам он и его защита просили открыть рассмотрение дела для слушателей и журналистов.

По данным росСМИ на первом заседании по уголовному делу о призывах к экстремистской деятельности бывший офицер фсб рф Игорь Гиркин не признал свою вину.

В декабре 2023 года, находясь в российском СИЗО, Гиркин заявил, что боится повторить судьбу руководителя "пвк вагнер" Евгения пригожина, погибшего в авиакатастрофе.

Также "стрелков" заявил, что над ним издеваются в изоляторе, утверждая, что его психологически пытают и заставляют слушать эфиры Владимира Соловьева.

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