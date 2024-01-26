Репрессии против тех, кто критикует кремль: британская разведка объяснила, что означает приговор гиркину в рф
Киев • УНН
российский террорист Игорь Гиркин был осужден в рамках репрессий кремля против критиков политики москвы. Его арест в июле 2023 года и последующий приговор отражают все более авторитарный характер россии.
Приговор для российского террориста Игоря Гиркина является частью репрессии кремля против тех, кто критикует политику москвы. Об этом говорится в отчете британской разведки, который обнародовало Министерство обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
Аналитики отметили, что гиркина в рф арестовали в июле 2023 года - после мятежа главаря группы "вагнера" Евгения пригожина.
Британские разведчики подчеркнули, что Гиркин критиковал руководство рф и ход развязанной агрессивной войны против Украины.
Приговор Гиркину является частью широких репрессий против тех, кто критикует кремль и войну в Украине, что отражает более авторитарный характер жизни в путинской россии
Дополнение
Аналитики добавляют, что после мятежа пригожина кремль стал более чувствительным к критике ведения им войны против рф со стороны жестких националистов, "поскольку они являются одной из немногих возможных альтернатив путинскому руководству".
Напомним
Игорь "стрелков" гиркин, бывший лидер террористов "донецкой народной республики", был приговорен московским городским судом к 4 годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности в Интернете.
Суд также запретил Гиркину заниматься администрированием сайтов в течение трех лет.
Психологическая пытка: гиркин жалуется, что его заставляют слушать передачи соловьева19 январь 2024, 15:14 • 31701 просмотр
Репрессии против тех, кто критикует кремль: британская разведка объяснила, что означает приговор гиркину в рф
российский террорист Игорь Гиркин был осужден в рамках репрессий кремля против критиков политики москвы. Его арест в июле 2023 года и последующий приговор отражают все более авторитарный характер россии.
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